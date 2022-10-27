HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

27.10.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artışla 3.988,77 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,41 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 3.988,77 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 ve holding endeksi yüzde 0,10 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,34'le sigorta, tek kaybettiren yüzde 0,41'le spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün 4.015,62 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından günü yatay seyirle 3.976,36 puandan tamamladı.

Analistler, küresel ölçekte resesyon endişesi devam etse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarının sonuna yaklaşıldığına ilişkin güçlenen beklentilerin pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklayacağı Enflasyon Raporu'na çevrildiğini aktaran analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD'deki büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, açıklanmaya devam eden şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçları ile hisse bazlı hareketliliğin de sürebileceğini vurgulayarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.000 ve 4.030 seviyelerinin direnç, 3.900 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Para piyasalarında ECB'nin politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, karar sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu anketin sonuçları ses getirecek! Bu kez bakanlar oylandı: 7 isim ilk 10'da yer almadıBu anketin sonuçları ses getirecek! Bu kez bakanlar oylandı: 7 isim ilk 10'da yer almadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Şakir Zümre gündem oldu...Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Şakir Zümre gündem oldu...
MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu, adliyeye böyle götürüldüMLKP üyesi Cebrail Gündoğdu, adliyeye böyle götürüldü
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

'İnanılmaz, inanılmaz!' Devler Ligi'nde görülmemiş olay!

'İnanılmaz, inanılmaz!' Devler Ligi'nde görülmemiş olay!

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

AVM'de korku dolu anlar! İnsanlar panikle kaçıştı

AVM'de korku dolu anlar! İnsanlar panikle kaçıştı

İnternetten sipariş verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

İnternetten sipariş verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Tecavüzcüsünü öldürdüğü için hapis yattı!

Tecavüzcüsünü öldürdüğü için hapis yattı!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.