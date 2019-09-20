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Borsa, günü düşüşle tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 18:20 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 102,07 puan ve yüzde 0,10 azalarak 100.236,70 puana indi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybıyla 100.236,70 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 102,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,20 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,60 ile gıda, içecek oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ulusal bankasını yaptırım listesine aldıklarını açıklaması sonrası artan jeopolitik risk algısıyla düşüşe geçerek 100.000 - 100.500 bandında üzerinde dengelendi.

Analistler, piyasaların haftaya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerinde liderlerden gelecek açıklamalara odaklanacağını belirtti.

Haftaya yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı, sektörel güven endeksleri ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, ABD ve Avrupa'da imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Çin'de sanayi kesimi karları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 98.900 seviyelerinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

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BIST 100 endeksi Borsa Piyasalar

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