BORSA İSTANBUL 30 AĞUSTOS'TA AÇIK MI? Bugün borsa çalışıyor mu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda alım satım işlemi yapılır mı?

Borsa İstanbul'un 30 Ağustos'ta çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen ve ellerindeki hisse senetlerini satmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Borsa İstanbul ile ilgili detaylar merak edildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatildir. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Borsa İstanbul'da son durum...

BORSA İSTANBUL 30 AĞUSTOS'TA AÇIK MI?

Borsa İstanbul resmi tatil günlerinde hizmet vermiyor. Bu nedenle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Borsa İstanbul kapalı.

BUGÜN BORSA ÇALIŞIYOR MU?

Borsa İstanbul'da alım - satım işlemleri 31 Ağustos 2023 Perşembe günü itibarıyla devam edecek.

30 AĞUSTOS'TA NE OLDU?

Yunan ordularının Anadolu'daki ilerleyişinin Dumlupınar yakınlarında durdurulduğu tarih 30 Ağustos 1922'dir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ya da Dumlupınar Meydan Muharebesi olarak adlandırılan savaşta, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk ordusu düşmanı hezimete uğratarak işgalin önüne geçmiştir. Bu zaferi takiben 9 Eylül'de Türk ordusu İzmir'e girmiş, Yunan ordusunun Anadolu'yu tamamen terk etmesi sağlanmıştır.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ VE ANLAMI

Zafer Bayramı olarak kutladığımız bu galibiyet, dünyanın en büyük ve kesin zaferlerinden biridir. Büyük Taarruz'un kesin galibiyetle sonuçlandığı bu tarih, milli egemenliğin ve bağımsızlığın nişanesidir. Kadim bir Türk savaş geleneği olan Turan taktiğinin uygulandığı bu eşsiz zafer, Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini verdiği savaş olarak tarihe geçti.



