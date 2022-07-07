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Borsa İstanbul arife günü açık mı, kapalı mı? 8 Temmuz Cuma yarın Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi?

07.07.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'un arife günü açık mı yoksa tatil mi olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Vatandaşlar arife günü EFT de dahil olmak üzere bankacılık işlemlerini şubelerden yapıp yapamayacaklarını öğrenmek istiyor. Peki Borsa İstanbul arife günü açık mı, kapalı mı? 8 Temmuz Cuma yarın Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi? İşte detaylar.

Borsa İstanbul arife günü açık mı, kapalı mı? 8 Temmuz Cuma yarın Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi?

Borsa İstanbul arife günü açık mı? Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Cuma günü Borsa İstanbul'un çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki Borsa İstanbul arife günü açık mı, kapalı mı? 8 Temmuz Cuma yarın Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi? Merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

BORSA İSTANBUL ARİFE GÜNÜ AÇIK MI?

Borsa İstanbul'da, cuma günü Kurban Bayramı tatili öncesinde yarım gün işlem gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul Pay Piyasalarında işlemlerin takası "T+2"de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası çalıştığı için bugün gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi cuma günü yapılacak. Yatırımcılar, gerçekleştirilecekleri işlemlerin takası için 13 Temmuz çarşamba gününü, perşembe ve cuma günü gerçekleştirilecekleri işlemlerin nakit gerçekleşmesi için 14 Temmuz perşembe gününü bekleyecek.

KURBAN BAYRAMI'NDA BORSA İSTANBUL AÇIK MI 2022?

Borsa İstanbul, Kurban Bayramı sebebiyle Cuma günü 4,5 günlük tatile girecek .

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arifesi bu yıl 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Bayram tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Bayram tatili hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatilinin 17 Temmuz Pazar gününe kadar birleştirildiğini açıkladı. Böylelikle bayram tatili 9 gün oldu.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar arefe gününün ne zaman ihya edileceğini merak ediyor. Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. O gün kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için yarım gün mesai yapılacak.

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