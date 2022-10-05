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Borsa İstanbul vurguncuları tutuklandı! Vatandaşın umudunu böyle çaldılar, 5 milyar lira...

05.10.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiaları sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlenmiş, 8 kişi gözaltına alınmıştı. 5 kişinin tutuklandığı Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında, şüphelilerin bankacılık endeksini suni olarak yükselterek 5 milyar lira kâr elde ettikleri ortaya çıktı.

Borsa İstanbul vurguncuları tutuklandı! Vatandaşın umudunu böyle çaldılar, 5 milyar lira...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Borsadaki hareketlilik en ince ayrıntısında kadar incelenecek" açıklamasının sonrasına harekete geçilmiş ve İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlemişti. Soruşturmada gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklanırken şüphelilerin bankacılık endeksini suni olarak yükselterek 5 milyar lira kâr elde ettikleri ortaya çıktı.

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17 ADRESE OPERASYON

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Borsa İstanbul’da manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 10 kişinin yakalanması için çalışma başlatmıştı. Soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz pazar İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir’de 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon
düzenlenmişti. Operasyonda Mehmet Akdere ile T.K. (23), E.K. (54), N.K.K. (44),
A.C.T. (55), B.A. (45), H.G. (65) ve B.A. (23) isimli 8 şüpheli gözaltına alınırken,
2 kişinin ise yurtdışında olduğu tespit edilmişti. Dün adliyeye sevk edilen
Akdere ile birlikte 5 tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

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DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, tutuklanmaları talep edilen şüpheliler hakkında soruşturma savcılığı tarafından hakimliğe gönderilen sevk yazısının detayları ortaya çıktı.

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Yazıda, şüphelilerin Borsa İstanbul Anonim Şirketi Banka Endeksini oluşturan bankacılık sektörü paylarında ve bu paylara ait vadeli işlem piyasalarında hesaplarından gerçekleştirdikleri işlem hacimlerinin oldukça yüksek olduğu bildirildi.

Şüphelilerce fiyat yükseltici ve kendi kendine karşılıklı işlemler yapılarak oluşan pay piyasasının yapay bir piyasa haline getirildiği, böylece bankacılık sektörü paylarına yüksek talep olduğu izleniminin verildiği aktarılan yazıda, yoğun ve sürekli alım satım işlemleri ile piyasada hakimiyet kurulduğu ifade edildi.

Yazıda, pay fiyatlarının belirlenmesinde etkin hareketlerde bulunulduğu, eş zamanlı olarak ilgili bankacılık sektörü payları vadeli işlem piyasasında uzun pozisyon alındığı belirtildi.

Banka paylarında yükseliş olacağı beklentisi ve algısının oluşturulduğu kaydedilen yazıda, pay piyasasında paralel yapılan alımlarla aynı payların spot piyasa değerlerinin suni bir biçimde artırıldığı, yatırımcılara fiyatların spot piyasada da yükseleceği beklentisinin verildiği, bu yolla her iki piyasanın birbirini etkileyerek fiyatların yükseltilmesine yol açıldığı anlatıldı.

İŞLEM HACMİ 30 MİLYAR LİRA

Borsa İstanbul'da son dönemlerde meydana gelen yükseliş sonrası ani satış baskısıyla oluşan manipülatif olaya sebebiyet veren kişi ve kurumlarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan rapor üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın detaylarına ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin özellikle Borsa İstanbul'da Banka Endeksi'ni oluşturan bankacılık sektörü paylarında ve bu paylara ait vadeli işlem piyasalarında yoğun işlem yaptıkları belirlendi.

Üç aylık dönemde BIST Banka Endeksi paylarında ve bu payların dayanak varlık olduğu vadeli işlem sözleşmelerinde, grup hesaplarından gerçekleştirilen işlem hacimlerinin yaklaşık 30 milyar lira olduğu, fiyat yükseltici ve kendinden kendine karşılıklı işlemler yaparak oluşan pay piyasasının yapay haline getirildiği tespit edildi.

Yaptıkları işlemlerle bankacılık sektörü paylarına yüksek talep olduğu izlenimini veren şüphelilerin, yoğun ve sürekli alım satım işlemleriyle piyasada hakimiyet kurarak pay fiyatların belirlenmesinde etkin hareketlerde bulundukları anlaşıldı.

Banka paylarında yükseliş olacağı beklentisi ve algısını oluşturan şüphelilerin, pay piyasasında paralel yapılan alımlarla ayni payların spot piyasa değerlerinin suni bir biçimde artırılarak yatırımcılara fiyatların spot piyasada da yükseleceği beklentisini verdikleri belirlendi.

5 MİLYAR LİRA KAR

Bu yolla her iki piyasanın birbirini etkileyerek fiyatların yükseltilmesine yol açan şüphelilerin, eylemlerini organize bir şekilde gerçekleştirdikleri tespit edilirken ilgili paylar ve paylara ait vadeli işlem sözleşmelerinin büyük çoğunluğunun zanlıların mülkiyetinde olduğu anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında, zanlıların organize ve örgütlü olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde tanımlanan "işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçunu işlediklerini değerlendirdi.

SPK uzmanlarınca yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin realize karlarının 2,5 milyar lira, elde edilen toplam karın ise yaklaşık 5 milyar lira olduğunu belirlenirken fakat piyasada yaşanan sert düşüşler nedeniyle yaklaşık 1 milyar lira zarar oluştuğu değerlendirildi.


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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı borsa
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