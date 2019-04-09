İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, "Borsa İstanbul'un ilk 50 şirketi sürdürülebilirlik kriterlerinde reyting almak zorunda, sürdürülebilirlik kavramını Türkiye'ye yaymak için böyle bir şartımız var. İlk 100 şirkete de bunu yaymaya çalışıyoruz. Konu Türkiye'de de daha bilinir oldukça bunu ilerleteceğiz." dedi.

İbn Haldun Üniversitesi ve Borsa İstanbul iş birliğinde düzenlenen "Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Sürecinde Bağımsız Denetim" etkinliği Borsa İstanbul'da gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, Borsa İstanbul'un sürdürülebilirlik konusunda öncü bir kurum olduğunu söyledi.

2014 senesinden beri Sürdürülebilirlik Endeksi bulunduğuna işaret eden Gönen, şunları kaydetti:

"Borsa İstanbul'un ilk 50 şirketi sürdürülebilirlik kriterlerinde reyting almak zorunda, sürdürülebilirlik kavramını Türkiye'ye yaymak için böyle bir şartımız var. İlk 100 şirkete de bunu yaymaya çalışıyoruz. Konu Türkiye'de de daha bilinir oldukça bunu ilerleteceğiz. Borsaya gelmek için bir gün belki, sürdürülebilirlik kriterinden geçmiş olmak gerekecek, amacımız, hedefimiz bu. Borsa olarak, genel olarak Türkiye'deki finansal mimarideki sürdürülebilirlik alanında oldukça çalışmamız var. 'Daha sürdürülebilir, sağlam, iyi bir finansal mimari nasıl olabilir?', buna kafa yoruyoruz.