Borsa İstanbul'da gong kadın-erkek eşitliği için çaldı

"Burada elbette kadın emeği var. Kadının ekonomimize, üretime verdiği destek var. Kadın-erkek dayanışmasını, değerlerimizi koruyarak çalışan, üreten, güçlü aile yapılarıyla sürdürüyoruz. Her alanda değer üreten kadınlarımızın sayesinde, Türkiye büyüdükçe çalışma hayatımız da aynı ölçüde ivme kazanıyor. Bakanlığımız da bu gelişim sürecine, özellikle kadın istihdamına ve kadının iş gücüne katılımına sağladığı özel teşvik ve desteklerle devam ediyor. 2017 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde başlattığımız Milli İstihdam Seferberliğimiz ve işverenlerimizin desteği ile 2 milyonu aşkın istihdam sağladık. Bunu hep birlikte seferberlik ruhuyla gerçekleştirdik. Geçtiğimiz ay açıkladığımız üzere seferberliğimizi bu yıl da sürdürüyoruz. İşverenlerimizin 3 milyon istihdam sözünü 2019 yılı sonuna kadar da gerçekleştireceğine inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetlerinin son 17 yılda kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almaları için birçok yeniliği hayata geçirdiğini aktaran Selçuk, "Bugün Türkiye'de kadın olmak artık bir dezavantaj değil, bir ayrıcalık. Kadınlarımızın, çalışma hayatından sosyal hayata değin her statüde, her mecrada bilfiil var olduklarına hepimiz şahit oluyoruz. Bu memnuniyet verici gelişmelere özellikle kadın istihdamı, girişimcilik, karar alma mekanizmalarında yer alma ve sivil toplum hareketleri gibi etkin alanlarda olmaları da ayrıca gurur ve onur verici. Kadınlarımız sanattan, spora, eğitimden çalışma hayatına kadar ellerini attıkları her alanda sağladıkları başarılarla bizleri gururlandırıyorlar. Bugün Türkiye kadın istihdamı konusunda, Avrupa ülkeleri dahil birçok ülkeyi geride bırakmış durumdayız." değerlendirmesini yaptı.

- "Hedefimiz, kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 41'e ulaştırmak"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Bakanlığın, işe yerleştirme faaliyetlerinin yanı sıra aktif iş gücü programlarıyla bu süreci desteklediğini ve kolaylaştırdığını belirtti.