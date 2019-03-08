Borsa İstanbul'da gong kadın-erkek eşitliği için çaldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, "Kadına verdiği önemi en üst noktada gösteren bir inancın mensubu olarak, ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, farkındalığın yaratılması, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk gibi alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları, büyük önem taşımakla beraber, gelişmiş ve müreffeh bir toplumun inşasının, kadınların eliyle olacağı inanıyorum." dedi.

Borsa İstanbul ve Türkiye İş Kadınları Derneği'nin (TİKAD) iş birliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın-erkek eşitliği için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla düzenlenen etkinlik, kadın-erkek eşitliği için gonga vurulmasıyla başladı.

Törenin açılışında konuşan Arıcan, toplumsal hayat içersinde kadının "anne", "eş", "ev hanımı", "gelin", "komşu" ve "çalışan kadın" gibi birçok farklı kimliği barındırdığını belirterek, "Tüm bu rollerin yanında kendisine bir önceki nesilden devredilen gelenek görenek ve toplumsal değerleri bir sonraki nesillere aktaran, aynı zamanda, aktarım vazifesi gören kadın, aslında bir köprü rolünü de yüklenmektedir." dedi.