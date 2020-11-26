Borsa İstanbul’un Yüzde 10’u Katar’a Devredildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye Varlık Fonu’na ait Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payı Katar Yatırım Otoritesi’ne (QIA) devredildi.
Erdoğan, bugün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile birlikte Ankara’da görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı’nda iki ülke arasında farklı alanlarda anlaşmaların yanı sıra Türkiye’nin yatırımlarından bazılarında Katar’a hisse devri yapıldı. Erdoğan, Twitter hesabı aracılığıyla “kardeşim” diye hitap ettiği Katar Emiri Sani ile birlikte bir dizi anlaşmaya imza attıklarını belirterek, “Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanlığı’nca yapılan açıklamada, Türkiye’nin yaptırımlarından Katar’a hisse devri yaptığı şu anlaşmalar dikkat çekti:
“İstinye Park Hisselerinin Devrine Dair Anlaşma, İstanbul Haliç Altın Boynuz Projesi’ne Yapılacak Potansiyel Ortak Yatırıma İlişkin Mutabakat Zaptı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ndan Hisse Senedi Alımına Dair Mutabakat, Global Liman İşletmeleri ve QTerminals W.L.L Arasında Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.'nin Hisse Devrine ve Satın Alımına Dair Anlaşma.”
Hisse devirleriyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanlığı’nca Türkiye’nin kazancına ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.
Bunun ardından Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından Katar Yatırım Otoritesi’ne (QIA) Borsa İstanbul'un yüzde 10’luk payının devredildiği kamuoyuna yazılı açıklamayla duyuruldu. TVF CEO’su Zafer Sönmez ile QIA CEO’su Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud tarafından bugün Cumhurbaşkanlığı’nda imzalanan anlaşmayla hisse devri yapıldığı ifade edildi. Açıklamaya göre, TVF, yüzde 90,6’lık payıyla Borsa İstanbul’un en büyük pay sahibi konumunda iken, Katar’a yapılan devirden sonra bu pay yüzde 80,6’ya düşüyor.
Söz konusu yüzde 10’luk hisse payı için Katar’ın ne kadar ve ne şekilde ödeme yapacağı ise açıklanmadı.
TVF’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Cumhurbaşkanı Erdoğan yürütüyor.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ise, Borsa İstanbul’da 2015’te aldığı yüzde 10’luk payı, ABD’de İran yaptırımlarını ihlal suçlamasıyla ceza alan eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla’nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atanması sonrasında TVF’ye satmıştı.
Bugün Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme, Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı kapsamında düzenlendi. İmza töreninde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani hazır bulundu.
İstinye Park, Haliç ve Antalya Limanı’nın ne kadarı verildi?
Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasında, İstinye Park, Haliç’teki Altın Boynuz Projesi ve Antalya Limanı’ndan hisse devrine ilişkin, Katar’a Türkiye’nin bu yatırımlarından ne kadar oranda ve ne karşılığında hisse devri yapıldığı konusunda ayrıntı verilmedi.
CHP: Türkiye’nin tapusunu da Katar’ın üstüne yapın
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise, “Sakarya Tank Paleti verdiler, yetmedi Kanal İstanbul arazilerini peşkeş çektiler, yetmedi Katarlı yayıncıya 300 milyon TL kıyak çektiler, yetmedi Şimdi Borsa’nın yüzde 10'unu Katar’a veriyorlar. Oldu olacak Türkiye’nin tapusunu da Katar'ın üstüne yapın” sözleriyle tepkisini gösterdi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, TVF’nin Yönetim Kurulu Başkanvekili’nin halen Berat Albayrak olduğunu anımsatarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifası sonrasında bu durumun ne olacağı sorusunu yeniden gündeme getirdi. Özkoç, “Bugün Türkiye Varlık Fonu, Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payının Katar'a devri için mutabakat anlaşması imzaladı. Varlık fonu yönetim kurulundan istifa etmeyen damat nerede?” dedi.