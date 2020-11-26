Borsa İstanbul’un Yüzde 10’u Katar’a Devredildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye Varlık Fonu’na ait Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payı Katar Yatırım Otoritesi’ne (QIA) devredildi. Erdoğan, bugün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile birlikte Ankara’da görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı’nda iki ülke arasında farklı alanlarda anlaşmaların yanı sıra Türkiye’nin yatırımlarından bazılarında Katar’a hisse devri yapıldı. Erdoğan, Twitter hesabı aracılığıyla “kardeşim” diye hitap ettiği Katar Emiri Sani ile birlikte bir dizi anlaşmaya imza attıklarını belirterek, “Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz” dedi. Cumhurbaşkanlığı’nca yapılan açıklamada, Türkiye’nin yaptırımlarından Katar’a hisse devri yaptığı şu anlaşmalar dikkat çekti: “İstinye Park Hisselerinin Devrine Dair Anlaşma, İstanbul Haliç Altın Boynuz Projesi’ne Yapılacak Potansiyel Ortak Yatırıma İlişkin Mutabakat Zaptı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ndan Hisse Senedi Alımına Dair Mutabakat, Global Liman İşletmeleri ve QTerminals W.L.L Arasında Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.'nin Hisse Devrine ve Satın Alımına Dair Anlaşma.”

Hisse devirleriyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanlığı’nca Türkiye’nin kazancına ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Bunun ardından Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından Katar Yatırım Otoritesi’ne (QIA) Borsa İstanbul'un yüzde 10’luk payının devredildiği kamuoyuna yazılı açıklamayla duyuruldu. TVF CEO’su Zafer Sönmez ile QIA CEO’su Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud tarafından bugün Cumhurbaşkanlığı’nda imzalanan anlaşmayla hisse devri yapıldığı ifade edildi. Açıklamaya göre, TVF, yüzde 90,6’lık payıyla Borsa İstanbul’un en büyük pay sahibi konumunda iken, Katar’a yapılan devirden sonra bu pay yüzde 80,6’ya düşüyor. Söz konusu yüzde 10’luk hisse payı için Katar’ın ne kadar ve ne şekilde ödeme yapacağı ise açıklanmadı. TVF’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Cumhurbaşkanı Erdoğan yürütüyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ise, Borsa İstanbul’da 2015’te aldığı yüzde 10’luk payı, ABD’de İran yaptırımlarını ihlal suçlamasıyla ceza alan eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla’nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atanması sonrasında TVF’ye satmıştı.