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  4. Borsacı Nihat Özçelik'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı

Borsacı Nihat Özçelik'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı

26.12.2023 16:29 | Son Güncelleme:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında borsacı Nihat Özçelik'in de bulunduğu 8 şüpheliye yönelik 'rüşvet', 'şantaj', 'yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs' ve 'resmi belgede sahtecilik' gibi suçlardan operasyon düzenlendi. Düzenlenen eşzamanlı operasyonda 8 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Borsacı Nihat Özçelik'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında borsacı Nihat Özçelik'in de bulunduğu 8 şüpheliye yönelik 'rüşvet', kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi', 'şantaj', 'yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

RUHSATSIZ SİLAH DA ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise elde edilen dijital materyallerle birlikte 1 adet ruhsatsız uzun namlulu silah ile 2 adet çelik yeleğe el konuldu.
Öte yandan, şüphelilere ilişkin borsa manipülasyonuna yönelik herhangi bir soruşturma bulunmadığı öğrenildi. (İHA)

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Gözaltı operasyon
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