Borsada Corona İlacı Umudu ve Aşamalı Normale Dönüş Planı Etkisi

Corona virüsü salgınıyla mücadelede ilerleme ve aşamalı toparlanmaya ilişkin beklentilerin etkisiyle ABD borsasında Cuma günü yükseliş gözlemlendi. Dow Jones endeksi 365 puan kazanarak yüzde 1,7 oranında yükselirken, S&P 500 endeksi de gün ortası işlemlerde yüzde 1,3 değer kazandı.

Salgının ekonomik ve insani maliyetine ilişkin ürkütücü verilerin gelmeye devam etmesi ve Çin ekonomisinin 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 6,8 oranında daralmasına rağmen ABD borsasında yaşanan kazanımlarda, hem virüsün tedavisinde umut veren ilaca ilişkin gelişmelerin hem de Başkan Donald Trump’ın açıkladığı “aşamalı normale dönüş” planının etkili olduğu belirtiliyor.

Analistlere göre, geçtiğimiz ay üretimi askıya alan ve Corona virüsü salgınından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Boeing’in önümüzdeki hafta Washington eyaletinde yolcu uçağı üretimine yeniden başlayacağını açıklamasının da borsadaki yükselişte etkili oldu.

Uzmanlar ABD borsasında yaşanan son kazanımlar konusunda temkinli. Piyasalarda dalgalanmanın devam edeceği öngörüsünde bulunan uzmanlar ekonomide muhtemelen aşamalı bir toparlanma olacağını dile getiriyor.