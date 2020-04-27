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Borsada Corona İlacı Umudu ve Aşamalı Normale Dönüş Planı Etkisi

27.04.2020 14:37 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgınıyla mücadelede ilerleme ve aşamalı toparlanmaya ilişkin beklentilerin etkisiyle ABD borsasında Cuma günü yükseliş gözlemlendi.

Borsada Corona İlacı Umudu ve Aşamalı Normale Dönüş Planı Etkisi

Corona virüsü salgınıyla mücadelede ilerleme ve aşamalı toparlanmaya ilişkin beklentilerin etkisiyle ABD borsasında Cuma günü yükseliş gözlemlendi. Dow Jones endeksi 365 puan kazanarak yüzde 1,7 oranında yükselirken, S&P 500 endeksi de gün ortası işlemlerde yüzde 1,3 değer kazandı.

Salgının ekonomik ve insani maliyetine ilişkin ürkütücü verilerin gelmeye devam etmesi ve Çin ekonomisinin 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 6,8 oranında daralmasına rağmen ABD borsasında yaşanan kazanımlarda, hem virüsün tedavisinde umut veren ilaca ilişkin gelişmelerin hem de Başkan Donald Trump’ın açıkladığı “aşamalı normale dönüş” planının etkili olduğu belirtiliyor.

Analistlere göre, geçtiğimiz ay üretimi askıya alan ve Corona virüsü salgınından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Boeing’in önümüzdeki hafta Washington eyaletinde yolcu uçağı üretimine yeniden başlayacağını açıklamasının da borsadaki yükselişte etkili oldu.

Uzmanlar ABD borsasında yaşanan son kazanımlar konusunda temkinli. Piyasalarda dalgalanmanın devam edeceği öngörüsünde bulunan uzmanlar ekonomide muhtemelen aşamalı bir toparlanma olacağını dile getiriyor.

Remdesivir adlı anti-viral ilacın Chicago Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Corona hastalarında etkili olduğuna ilişkin kısmi verilerin olduğuna yönelik haberler borsadaki kazanımlarda etkili oldu. Haberin ardından ilacın üreticisi olan Gilead Sciences firmasının hisseleri en az yüzde 10 oranında yükseldi.

Ancak uzmanlar ilacın etkisine ilişkin verilerin henüz tamamlanmadığı ve etkisinin tam olarak anlaşılması için tüm verilerin analiz edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

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