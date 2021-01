Borsada GameStop Üzerinden Büyük-Küçük Yatırımcı Savaşı

Benzer şekilde pandemi döneminde ekonomik kayba uğrayan ev dekorasyon ürünleri mağazası Bed, Bath and Beyond ve AMC sinema şirketinin hisseleri de bir anda yükselmeye başladı.

Yapılan açıklamada bazı durumlarda yatırımcıların yalnızca hisselerini satabilecekleri, yeni pozisyon açamayacakları belirtildi. Borç para ile yapılan işlemlerin de yavaşlatılacağı kaydedildi.

Robinhood, GameStop’un yanı sıra AMC Entertainment, Bed Bath and Beyond, Blackberry, Nokia, Express Inc, Koss Corp, American Airlines, Tootsie Roll, Trivago, Naked Brand Group gibi şirketlerin de işlem kısıtlamasından etkileneceğini belirtti.

İşlemlere getirilen kısıtlamanın ardından GameStop hisseleri borsada gün ortası işlemlerinde yüzde 30’dan fazla değer kaybederek 240 dolara geriledi.

İşlemlere sınırlama getirilmesine tepki

İşlem platformlarının GameStop hisselerine sınırlama getirmesine Twitter’da bazı kullanıcılar tepki gösterdi, kullanıcılar işlem platformlarının Wall Street’in çıkarlarını koruduğunu iddia etti.

Demokrat Parti’nin İlerici kanadını temsil eden Kongre üyelerinden Alexandria Ocasio Cortez, Robinhood’un bu kararının kabul edilemez olduğunu belirterek, “hedge fonları istediği gibi işlem yaparken perakende yatırımcılarının hisse satın almalarının engellenmesi kararı konusunda Kongre’nin daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini’’ söyledi.