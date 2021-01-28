Borsada GameStop Üzerinden Büyük-Küçük Yatırımcı Savaşı

Ancak WallStreetBets adlı platform üzerinden organize olan amatör yatırımcılar, Reddit gibi sosyal medya platformlarda birbirleriyle paylaştıkları tüyolarla GameStop şirketinin hisselerini satın almaya başladı. Küçük yatırımcıların GameStop hisselerine yönelmesiyle şirketin hisseleri bir anda yükseldi.

37 yıl önce kurulan şirket yalnızca 2019 yılında 795 milyon dolar para kaybetti. 2020 yılı sonu itibariyle de hisseleri en fazla açığa satılan; yani yatırımcıların borsadaki hisselerinin düşeceği tahmininde bulunduğu hisseler arasındaydı.

ABD borsasındaki hedge fonlarından Melvin Capital Management ve Citron Research, GameStop hisselerinin yükselmesi sebebiyle para kaybeden yatırım firmaları arasında. Maddi kaybın miktarı ise tam olarak bilinmiyor.

Benzer şekilde pandemi döneminde ekonomik kayba uğrayan ev dekorasyon ürünleri mağazası Bed, Bath and Beyond ve AMC sinema şirketinin hisseleri de bir anda yükselmeye başladı.

Geçen yıl Nisan ayında GameStop hisselerinin fiyatı 3,25 dolardı. Şirket hisseleri geçtiğimiz haftadan bu yana neredeyse yüzde 1,400 oranında yükseldi. 2020 yılı sonunda hissesi yaklaşık 18 dolar olan Gamestop hisseleri amatör yatırımcıların alımlarıyla birlikte Çarşamba günü 400 dolara kadar yükseldi.

Demokrat Parti’nin İlerici kanadını temsil eden Kongre üyelerinden Alexandria Ocasio Cortez, Robinhood’un bu kararının kabul edilemez olduğunu belirterek, “hedge fonları istediği gibi işlem yaparken perakende yatırımcılarının hisse satın almalarının engellenmesi kararı konusunda Kongre’nin daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini’’ söyledi.

Yapılan açıklamada bazı durumlarda yatırımcıların yalnızca hisselerini satabilecekleri, yeni pozisyon açamayacakları belirtildi. Borç para ile yapılan işlemlerin de yavaşlatılacağı kaydedildi.

Demokrat Partili Kongre üyesi, Robinhood ve diğer platformların işlemlere kısıtlama getirmesine ilişkin Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komisyonu’nun soruşturma başlatması gerektiğini kaydetti.

“Kendi payımıza düşeni aldık”

GameStop hisselerini örgütlü bir şekilde satın alarak piyasada hareketliliğe neden olan bazı Reddit kullanıcıları ise paylaştıkları mesajlarda, “2007 ve 2008 yıllarında piyasaların çökmesine neden olan varlıklı kişilerin piyasayı manipüle etmeye devam ederek zenginleştikleri ve bu işlemlerle kendi paylarına düşeni aldıklarını” savundu.

Wall Street’teki profesyonel analistlerin genel görüşü ise, GameStop hisselerindeki bu artışın uzun soluklu olmayacağı yönünde. Uzmanlar şirketin 22 milyar dolarlık piyasa değerini haklı çıkaracak düzeyde yakın zamanda bir kar elde etmesinin mümkün olmadığını belirtiyor.

Borsadaki işlem hareketliliğini endişeyle takip eden regülatörler “yasadışı piyasa manipülasyonu” kaygısını dile getiriyor. Amatör yatırımcılarsa oyunu Wall Street’in kurallarına göre oynadıklarını söylüyor.