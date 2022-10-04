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Ne olduğunu bile anlamadı... Borsada para kaybetti, savcılığa koştu! "Benim gibi binlerce kişi var, bankalar takla attırdı"

04.10.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son haftalarda borsada yaşanan hareketlilik bir hayli gündem oldu. Birçok yatırımcı, sert hareketliliklerden dolayı zarar ettiğini ifade ederken bunlardan biri de Cem Gümüş oldu. Borsadaki manipülatif işlemler dolayısıyla zarar ettiğini belirten Gümüş, suç duyurusunda bulundu. Kendisi gibi binlerce kişi olduğunu söyleyen Gümüş, "Bankalar yatırımcılara ters takla attırdı." dedi.

Ne olduğunu bile anlamadı... Borsada para kaybetti, savcılığa koştu! "Benim gibi binlerce kişi var, bankalar takla attırdı"

Borsa'da son zamanlarda yaşananlar gündemden düşmezken birçok yatırımcının zarar ettiği ifade edilmişti. Siyasiler ve uzman isimler de konuya ilişkin beyanlar verirken zarar eden yatırımcılardan biri de İstanbul'da yaşayan Cem Gümüş oldu.

SATAMADI, ZARAR ETTİ, SAVCILIĞA KOŞTU

İstanbul'da yaşayan 37 yaşındaki Cem Gümüş, banka aracılığıyla borsadan hisse senedi aldı. Aynı gün hisse senetleri yüzde 10 değer kaybetmeye başladı ve bu hisse senetlerinin satışına izin verilmedi. Ertesi sabah da değer kaybeden hisse senetlerinin toplamda yüzde 30 değer kaybetmesinin ardından 25 bin TL zararı olduğunu belirten Gümüş, savcılığın kapısını çaldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi sunan Gümüş, sorumluların tespit edilmesini ve mağduriyetinin giderilmesini istedi.

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“BENİM GİBİ BİNLERCE İNSAN VAR”

Konuya ilişkin konuşan Cem Gümüş, “Ülkemizdeki enflasyondan dolayı insanlar güvenli bir yatırım aracı aradılar, ben de onlardan biriyim. Ülkemdeki bankaların güvenli olduğunu düşünerek bir miktar para yatırdım. Tüm bankaların hisseleri de yükseldi bu süreçte. Ama 12 Eylül günü ne olduysa borsada işlem gören tüm bankalar bir anda çakıldı. Saat 16.00’dan ertesi günü sabah 10.00’a kadar yüzde 30 değer kaybettirdi insanlara. Ben de bu mağdurlardan biriyim. Benim aklımdaki soru işareti şu; bizim en güvendiğimiz, para kaynakları konusunda işlem yaptığımız yer bankalar. Bankalara güveniyoruz. Bu yüzde 30 kaybı biz nasıl yaşadık? Şu andaki kayıplar yüzde 100’ü de geçti bankalarda. Benim gibi binlerce insan var. Belki çocuğunun rızkını, gelecek hayallerini yatıranlar var. Büyük bir kayıp yaşadık. Tüm bankalar bir anda yükseldi ve bir anda düştü. Nasıl oldu bu olay? Derin bir şekilde araştırılmalı. Benim gibi insanları mağduriyeti giderilmeli” dedi.

“BANKALAR YATIRIMCILARA TERS TAKLA ATTIRDI”

Yatırım yapanlara yatırım firması aracılığıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından bir anket yapıldığını söyleyen Gümüş, "Yatırımcı profilinize göre yatırım yaptırır. Mesela gidip de bir futbol takımına yatırım yaptırmaz size. Ama bankalara yaptırır, ‘bankalar güvenli kurumdur’ der. Bugün bankalar yatırımcılara ters takla attırdı. Biz bugün borsamıza, ülkemizdeki bankalara güvenemeyeceksek hangi yatırım fonuna güveneceğiz? Güvenilecek bir kurum kalmadı demek ki bizim için artık" diye konuştu.

“BİZİ BALIK GİBİ AVLADILAR”

Gümüş, “Tüm yatırımcılara da geçmiş olsun diyorum. Tabiri caizse balık gibi avladılar bizi. Gözaltına alınan insanlar var. 8 kişi gözaltına alınmış. Bu 8 kişi mi yaptı bunu? Burada mevzubahis benim kaybettiğim 25 bin lira değil. Bankalara güvenerek yatırım yapan insanların paraları buhar oldu, gitti” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
borsa yatırımcı
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