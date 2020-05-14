Borsada Sert Düşüş Öncesi Hisse Satan Senatöre FBI Soruşturması

Senato’da Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Senatör Richard Burr’ün kendisine 14 Mayıs, Perşembe sabahı ulaştığını ve komisyon başkanlığından soruşturma tamamlanana kadar çekilme kararı aldığı konusunda kendisini bilgilendirdiğini söyledi. McConnell, “Bu kararın komisyonun çıkarına olacağı konusunda görüş birliğine vardık. Karar yarın (Cuma) gün sonu itibariyle geçerli olacak” dedi.

33 bireysel işlemi kapsayan ve bir gün içinde yapılan hisse satışından 1 hafta sonra, yani 20 Şubat günü salgın sebebiyle küresel ekonomide resesyon yaşanacağı endişeleri nedeniyle keskin bir düşüş gerçekleşmişti. Burr’ün hisse satışını takip eden haftalarda Dow Jones endeksi değerinin yüzde 30’unu kaybetmiş, o zamandan bu yana bu kayıpların bir kısmını geri kazanmıştı.

Senatör Burr’ün avukatı ise senatörün borsa işlemlerinde kamuya açık bilgilerden yararlandığını savunmuştu.

ABD’de Kongre üyelerinin kamuya açık olmayan ancak resmi görevleri sebebiyle ulaştıkları bilgileri borsada kişisel kazanç sağlamak amacıyla kullanmaları yasak.

