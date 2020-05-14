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Borsada Sert Düşüş Öncesi Hisse Satan Senatöre FBI Soruşturması

14.05.2020 21:15 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgını sebebiyle piyasalarda yaşanan çöküş öncesinde borsadaki hisselerini satması nedeniyle Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) hakkında soruşturma başlattığı ABD Senatosu İstihbarat Komisyonu Başkanı Richard Burr, komisyon başkanlığı görevinden geçici olarak geri çekildi

Borsada Sert Düşüş Öncesi Hisse Satan Senatöre FBI Soruşturması

Corona virüsü salgını sebebiyle piyasalarda yaşanan çöküş öncesinde borsadaki hisselerini satması tartışma yaratan ve Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) hakkında soruşturma başlattığı ABD Senatosu İstihbarat Komisyonu Başkanı Richard Burr, komisyon başkanlığı görevinden geçici olarak geri çekildi.

Senato’da Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Senatör Richard Burr’ün kendisine 14 Mayıs, Perşembe sabahı ulaştığını ve komisyon başkanlığından soruşturma tamamlanana kadar çekilme kararı aldığı konusunda kendisini bilgilendirdiğini söyledi. McConnell, “Bu kararın komisyonun çıkarına olacağı konusunda görüş birliğine vardık. Karar yarın (Cuma) gün sonu itibariyle geçerli olacak” dedi.

FBI Burr’ün cep telefonuna el koydu

Senatör Richard Burr’ün Corona virüsü salgını sebebiyle piyasalarda yaşanan keskin ve sert düşüş öncesinde 13 Şubat günü borsadaki hisselerini satması, kanuna aykırı olduğu iddiaları nedeniyle tartışma yaratmıştı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatan FBI, North Carolina Senatörü Burr’ün cep telefonuna Perşembe günü el koydu.

33 bireysel işlemi kapsayan ve bir gün içinde yapılan hisse satışından 1 hafta sonra, yani 20 Şubat günü salgın sebebiyle küresel ekonomide resesyon yaşanacağı endişeleri nedeniyle keskin bir düşüş gerçekleşmişti. Burr’ün hisse satışını takip eden haftalarda Dow Jones endeksi değerinin yüzde 30’unu kaybetmiş, o zamandan bu yana bu kayıpların bir kısmını geri kazanmıştı.

Senatör Burr’ün avukatı ise senatörün borsa işlemlerinde kamuya açık bilgilerden yararlandığını savunmuştu.

ABD’de Kongre üyelerinin kamuya açık olmayan ancak resmi görevleri sebebiyle ulaştıkları bilgileri borsada kişisel kazanç sağlamak amacıyla kullanmaları yasak.

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