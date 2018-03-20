Börü 4. yeni bölüm fragmanı: Mahalle (Börü son bölüm izle)

Börü 4. yeni bölüm fragmanı izleyiciler ile paylaşıldı. Her bölümü bir saat olan ve toplamda 6 bölüm sürecek Börü'de finale yaklaşılıyor. Yayınlanan Börü 4. bölüm fragmanında konuk oyuncular gözükürken Mahalle adlı yeni bölüm 2016 yılında geçiyor. Börü son bölümde Murat'ın şehit oluşu herkesi derinden etkilemişti. Yeni bölümde ise ekip, bu sefer terör örgütlerine destek veren şebekenin peşine düşüyor. İşte Börü 4. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

BÖRÜ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BÖRÜ, "Mahalle" adlı dördüncü bölümüyle devam ediyor. Hiç beklemedikleri bir kaynaktan, İstanbul'un en tehlikeli mahallelerinden birinde, terör örgütüne dolaylı yoldan destek veren nakliyecileri ele geçirmek için BÖRÜ operasyon hazırlıklarına başlar. Kemal, artan bilgi kirliliğine karşı Turgut Başkan'ın uzun zamandır mücadele ettiği karanlıklar sarmalına yanında sadece Turan gibi dengesiz biriyle girişmek zorundadır. Mecburiyet, fedakarlık ve her şeye rağmen dik durmakla ilgili olan bu bölümde, Hüseyin Avni Danyal, Özge Gürel ve Ergun Kuyucu gibi konuk oyuncular sürpriz rollerde karşımıza çıkacak.