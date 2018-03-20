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Börü 4. yeni bölüm fragmanı: Mahalle (Börü son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 20.03.2018 15:20 | Son Güncelleme

Börü 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'de ekrana gelen ve Dağ filminin ekibi ile çekilen Börü yeni bölümde yeni tehlikeler, gizli düşmanlar ile boğuşmaya devam ediyor. Son bölümde Ayı lakaplı Murat'ı şehit oluşu herkesi derinden etkiler. Mahalle ismi ile tanıtılan Börü yeni bölüm fragmanı ise 2016 yılında geçiyor. İşte Börü 4. yeni bölüm fragmanı...

Börü 4. yeni bölüm fragmanı: Mahalle (Börü son bölüm izle)

Börü 4. yeni bölüm fragmanı izleyiciler ile paylaşıldı. Her bölümü bir saat olan ve toplamda 6 bölüm sürecek Börü'de finale yaklaşılıyor. Yayınlanan Börü 4. bölüm fragmanında konuk oyuncular gözükürken Mahalle adlı yeni bölüm 2016 yılında geçiyor. Börü son bölümde Murat'ın şehit oluşu herkesi derinden etkilemişti. Yeni bölümde ise ekip, bu sefer terör örgütlerine destek veren şebekenin peşine düşüyor. İşte Börü 4. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

BÖRÜ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BÖRÜ, "Mahalle" adlı dördüncü bölümüyle devam ediyor. Hiç beklemedikleri bir kaynaktan, İstanbul'un en tehlikeli mahallelerinden birinde, terör örgütüne dolaylı yoldan destek veren nakliyecileri ele geçirmek için BÖRÜ operasyon hazırlıklarına başlar. Kemal, artan bilgi kirliliğine karşı Turgut Başkan'ın uzun zamandır mücadele ettiği karanlıklar sarmalına yanında sadece Turan gibi dengesiz biriyle girişmek zorundadır. Mecburiyet, fedakarlık ve her şeye rağmen dik durmakla ilgili olan bu bölümde, Hüseyin Avni Danyal, Özge Gürel ve Ergun Kuyucu gibi konuk oyuncular sürpriz rollerde karşımıza çıkacak.

BÖRÜ 3. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Börü son bölümü 2015 Ağustos tarihinde geçiyor. Börü son bölümde Asena'nın girilen bir çatışma sırasında sivil halktan bir çocuğun ölümü ile suçlanması ve Börü'nün bir unsuruna tedbir konulması ekibi zor durumda bırakır.

Geride kalan Börü'nün 2 unsuru Diyarbakır Sur'da teröristler tarafından kıskaça alınır. Zor durumda kalan Börü imkansızı gerçekleştirmek için tüm güçleri ile mücade ederler. Börü'nün savaşı iki farklı cephede geçer. Börü üzerine kurulmak istenen kumpas devam ediyor.

BÖRÜ 3. SON BÖLÜM İZLE

Ekip, bir yandan 8. hava üssü ile irtibata geçmek için zamanla yarışmaktadır. Binanın çökmesi ile enkaz altında kalan Turan ile Çaylak, kendilerini kurtarmaya gelen ekiptekilere yalan söyleyerek onları uzaklaştırır. Fakat buldukları iş makinaları ile geri dönen ekip, enkaz altındaki çıkarmayı başarır.

2015 Ağustos, BÖRÜ savcılık tarafından idari tedbir konulduğu için mecburen ikiye bölünmüştür. Yarısı Sur'da Özel Kuvvetler ve JÖH ile operasyonda Öz Yönetim ilan eden hainlere karşı, diğer yarısı ise İstanbul'da açığa alınmış durumda sorgudadır. Turan ve Kaya, PKK'ya destek vermek üzere Cizre'den saldıran ve kendilerini saran 100 YDG-H teröristine karşı imkansız bir kıskaçla mücadele ederken, Ayı Murat timini kurtarmak için 8. Ana Jet üssünden destek uğruna bir avuç unsurla Abbas Tepe'ye intikal etmek zorundadır. BÖRÜ'de, çarklar dönmeye, türlü hıyanetler fokurdamaya başlamıştır.

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