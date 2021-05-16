Boru Hattı Normal Faaliyetlerine Döndü

Geçen hafta Rusya kaynaklı bilgisayar korsanlarının siber saldırısına uğrayan Colonial adlı akaryakıt boru hattı şirketi, normal operasyonlarının devam ettiğini bildirdi.

ABD’nin doğu yakasının neredeyse yarısının yakıt ihtiyacını karşılayan şirketin bilgisayar sistemleri, fidye yazılımıyla bloke edilince, şirket tüm operasyonlarını durdurmuştu, olayın ardından ABD’nin doğu yakasında benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşmuştu.

Colonial şirketi güneydeki Teksas eyaletinden doğu kıyısı boyunca Florida ve ardından da kuzeydeki New Jersey eyaletine kadar 9 bin kilometreye yakın akaryakıt taşıyan bir boru hattı sistemi işletiyor.

Georgia merkezli şirket, boru hattının faaliyetlerini Çarşamba akşamı yeniden başlatmıştı, ancak tedarik zincirinin yeniden eski haline dönmesi hafta sonunu buldu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, “O zamandan (Çarşamba akşam) bu yana sistemi normal operasyonlarına döndürdük, hizmet ettiğimiz alıcılara bir saatte milyonlarca galon (yakıt) transferi yapıyoruz” denildi. Boru hattı, Teksas‘tan itibaren Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee, Georgia, Güney ve Kuzey Carolina, Virginia, Maryland, başkent Washington, Delaware, Pennsylvania ve New Jersey eyaletlerine akaryakıt taşıyor.