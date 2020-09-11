Boru hırsızları kamera görüntülerinden yakalandı

Konya’da bir iş yerinden 20 bin lira değerindeki doğalgaz borularını çalan 3 hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 8 Eylül günü merkez Selçuklu ilçesi İsmail Kaya Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde hırsızlık şüphelisi 3 kişi, kamyonetle iş yerine geldi. Şüpheler iş yerinin önünde bulunan 20 bin liralık doğalgaz borularını araca yükleyerek kaçtı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri hırsızları kamera görüntülerinden tespit ederek yakaladı. Daha önce çeşitli suçlardan kayıtları bulunan İ.B. (29), M.E.B. (33) ve M.E.Ü. (29) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

