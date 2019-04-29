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Boru kebabına yurt dışından da yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 10:23 | Son Güncelleme

ADANA'da kaburga etinin 'zırh' diye tabir edilen büyük bıçakla çekilmesinin ardından şiş yerine kare şeklindeki boruda pişirilmesiyle hazırlanan 'metrelik Adana boru kebabı', büyük ilgi görüyor.

Boru kebabına yurt dışından da yoğun ilgi

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da kaburga etinin 'zırh' diye tabir edilen büyük bıçakla çekilmesinin ardından şiş yerine kare şeklindeki boruda pişirilmesiyle hazırlanan 'metrelik Adana boru kebabı', büyük ilgi görüyor.
Kentte kaburga etinden yaptığı kebapla meşhur Yaşar Aydın'ın hazırladığı metrelik Adana boru kebabı için Türkiye'nin farklı noktalarının yanı sıra yurt dışından kente gelenler de ilgi gösteriyor.
İş yerinde sürekli yenilik yaptığını kaydeden Yaşar Aydın, "Bizim yaptığımız kaburga kıyması olduğu için aklıma geldi, borunun içerisinde dumanın sirkülasyonuyla pişebileceği ve krom boru yaptırdım. Birkaç kişiye önce tattırdım. Yiyenler çok beğendi. Ben de çok beğendim. Borunun verdiği lezzet çok farklı, zaten kaburga kıyması da ayrı bir tat katıyor. Böyle olunca ben bunun üzerine daha çok düştüm. Gelen insanlar birbirine söyledikçe yaygınlaştı" dedi.
'REJİM YAPANLARA UYGUN'
Boru kebabının rejim yapanlarada hitap ettiğini belirten Aydın şöyle konuştu:
"Rejim için birebir. Yağsız sulu kalıyor, çok ayrı bir lezzet. Bugünlerde dünyanın pek çok ülkesinden gurbetçiler, Almanya'dan Hollanda'dan Türk vatandaşlarımız geliyorlar. O kadar mutlu gidiyorlar ki yedikten sonra, bu bizim için oldukça önemli. Ünlü isimler de buraya geliyorlar.
Gerçekten bir şeyler üretmek oldukça güzel. Boru kebabı artık kendisini aştı. Ocağı büyütmek zorunda kalacağız, artık yetmiyor" diye konuştu.
Yaşar Aydın ile birlikte çalışan oğlu Uğur Aydın da Almanya, Fransa, Hollanda'dan müşterilerinin olduğunu söyledi.

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Boru kebabına yurt dışından da yoğun ilgiBoru kebabına yurt dışından da yoğun ilgiBoru kebabına yurt dışından da yoğun ilgiBoru kebabına yurt dışından da yoğun ilgi

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