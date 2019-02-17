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Boru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 16:36 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de henüz bilinmeyen bir nedenle su borusu patladı.

Küçükçekmece’de henüz bilinmeyen bir nedenle su borusu patladı. Borudan fışkıran su metrelerce yükselirken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olay,Küçükçekmece Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran suyun boyu metrelerce yükseldi. Çevrede bulunan bazı vatandaşlar fışkıran suyu şaşkınlık içerinde izlerken, bazıları da o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

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