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Boru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 16:42 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, su tahliye hattında meydana gelen patlamanın ardından borudan çıkan sular metrelerce yükseğe fışkırdı.

Boru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı

Mehmet YİRUN/MURATLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, su tahliye hattında meydana gelen patlamanın ardından borudan çıkan sular metrelerce yükseğe fışkırdı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (TESKİ) Muratlı ilçesi Aşağısevindikli Mahallesi'nden geçen 800’lük isale hattına bağlı tahliye hattında patlama meydana geldi. Borudan çıkan sular, metrelerce yükseğe fışkırırken, ekipleri arızaya iş makinesi ile müdahale etti. Arıza su kesilerek ancak giderildi. TESKİ'den yapılan açıklamada, "Aşağısevindikli 800’lük isale hattına bağlı tahliye hattında meydana gelen arıza nedeniyle; ekiplerimiz tarafından arızaya müdahale edilmektedir. Depo seviyelerimiz iyi durumda olmasına rağmen, arıza giderilinceye kadar geçen zamanda depo seviyelerinde düşüş yaşanacağından, Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz, Çınarlı, Aydoğdu, Zafer, Gündoğdu ve Eskicami-Ortacami mahallelerinin üst kotlarında akşam geç saatlerde su temininde aksamalar yaşanabilir" denildi.

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Boru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdıBoru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı

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