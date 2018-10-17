Borusan Quartet Edirne'de konser verdi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, "2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı" kapsamında Borusan Quartet sahne aldı.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Trakya Üniversitesi ve Avrupa Birliği Bilgi Merkezi iş birliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen klasik müzik konserine, müzikseverler ilgi gösterdi.
Kemanda Esen Kıvrak ve Özgür Baskın, viyolada Efdal Altun ve viyolonselde Çağ Erçağ, Haydn ve Beethoven'ın bestelerini çaldı.
İki bölümden oluşan konserde Borusan Quartet, müzikseverler tarafından ayakta alkışlandı.
Konsere, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve müzikseverler katıldı.
Donald Trump'tan bir Suudi Arabistan açıklaması daha
Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti
Son hava durumu tahminleri açıklandı! Meteoroloji'den son dakika toz taşınımı uyarısı!
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Yaptırımlar konusunda karar vereceğiz
Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...
İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...
CHP'li Erol'dan flaş iddia: Önümüzdeki hafta kabine değişikliği olabilir
29 Ekim resepsiyonu Yeni Havalimanı'nda yapılacak
Huawei'in yeni telefonları Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X tanıtıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum