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Borusan Quartet Edirne'de konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 20:07 | Son Güncelleme

Borusan Quartet Edirne'de konser verdi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, "2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı" kapsamında Borusan Quartet sahne aldı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Trakya Üniversitesi ve Avrupa Birliği Bilgi Merkezi iş birliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen klasik müzik konserine, müzikseverler ilgi gösterdi.

Kemanda Esen Kıvrak ve Özgür Baskın, viyolada Efdal Altun ve viyolonselde Çağ Erçağ, Haydn ve Beethoven'ın bestelerini çaldı.

İki bölümden oluşan konserde Borusan Quartet, müzikseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Konsere, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve müzikseverler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Borusan Quartet klasik müzik

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