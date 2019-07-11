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Boruya sıkışan yavru kedileri itfaiye iple kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 12:12 | Son Güncelleme

Hatay’ın Antakya ilçesinde, bir evin mutfak borusuna sıkışan iki yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.İlçeye bağlı Bahçelievler Sitesi’nde bir evin mutfak borusuna sıkışan iki yavru kedi, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Boruya sıkışan yavru kedileri itfaiye iple kurtardı

Hatay’ın Antakya ilçesinde, bir evin mutfak borusuna sıkışan iki yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Bahçelievler Sitesi’nde bir evin mutfak borusuna sıkışan iki yavru kedi, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiyecilerin uzattıkları iplere güçte olsa ısırarak tutunan yavru kediler sıkıştıkları yerlerden sağ salim kurtarıldı.
Duvarı patlatarak boruyu kırmak yerine ip yardımıyla yavru kedileri sıkıştıkları yerden çıkartan itfaiye çavuşu Kazım Başıbüyük, “Borunun içerisine sıkışan iki tane yavru kediyi, bulundukları yerden çıkarttık. Yavru kedilerimizi sağ salim, zarar görmeden sıkıştıkları yerden çıkarttık” dedi.
Kurtarılan yavruların annelerinin uzaktan baktığını fark eden itfaiye ekipleri, yavru kedileri annelerinin yanına bıraktı.

Boruya sıkışan yavru kedileri itfaiye iple kurtardı

Boruya sıkışan yavru kedileri itfaiye iple kurtardı

Boruya sıkışan yavru kedileri itfaiye iple kurtardı

Boruya sıkışan yavru kedileri itfaiye iple kurtardı

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