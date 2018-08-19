Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de girdiği borunun içinde sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, merkez Toroslar ilçesindeki Çağdaşkent Mahallesi'nde meydana geldi. Boş bir alana atılan boruya sıkışan kediyi gören vatandaşlar, yardıma koştu. Çevre sakinleri, kediyi kendi imkanları ile kurtaramayınca itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla boruyu keserek yavru kediyi kurtardı. Veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirilen kedi, doğal yaşamına bırakıldı.
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