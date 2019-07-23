Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA)-SİVAS'ta boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Şemsi Sivasi Öğrenci Yurdu'nun güvenlik kulübesinin tuvaletindeki borudan kedi sesi geldiğini duyanlar durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Binaya gelen itfaiye ekipleri balyozla duvarı kırarak, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen yavru kedi, itfaiye erlerince sütle beslendikten sonra sokağa bırakıldı.
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