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Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 14:07 | Son Güncelleme

SİVAS'ta boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA)-SİVAS'ta boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Şemsi Sivasi Öğrenci Yurdu'nun güvenlik kulübesinin tuvaletindeki borudan kedi sesi geldiğini duyanlar durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Binaya gelen itfaiye ekipleri balyozla duvarı kırarak, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen yavru kedi, itfaiye erlerince sütle beslendikten sonra sokağa bırakıldı.

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Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardıBoruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

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