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Boş arazide 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 09:52 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, boş arazide Erdoğan Demiralay'ın(19) cansız bedeni bulundu.

Boş arazide 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, boş arazide Erdoğan Demiralay'ın(19) cansız bedeni bulundu.
Muratpaşa Mahallesi Yeşildere Mahallesi'ndeki Konyalılar Camii'nin karşısındaki boş arazide genç bir erkeğin yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Adrese gelen sağlık ekibi, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden çıkan kimlikten Erdoğan Demiralay olduğu belirlenen gencin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Demiralay'ın ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

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