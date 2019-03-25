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Boş arazide bulunan mezar ekipleri harekete geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 10:01 | Son Güncelleme

Bodrum’da boş bir arazide bulunan mezar, polis ekiplerini alarma geçirdi.

Bodrum’da boş bir arazide bulunan mezar, polis ekiplerini alarma geçirdi. Kepçeyle açılan mezarın içerisinden çıkan köpek ölüsü ise herkesi şok etti.
Bitez Mahallesi’nde adliye binasının yanında bulunan boş araziden gelen koku üzerine araziye bakan vatandaşlar bir mezarla karşılaştı. Durumu arayarak polis ekiplerine haber veren mahalle sakinleri, boş arazide bir mezar bulduklarını ve içinden pis kokular geldiğini ifade etti. Olay yerine gelen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları ilk incelemenin ardından durumu asayiş ekiplerine bildirdi. Araziye gelen ekipler çevrede yaptıkları araştırma sonucunda bölgeye olay yeri inceleme ekibi ve zabıta ekiplerini çağırdı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kepçe yardımıyla kazılan mezarın içinden çürümek üzere olan köpek ölüsü çıktı. Mahalle sakinleri ise köpeği görünce şok oldu. Ölen köpeğin mahallenin maskotu olan melez bir cins olduğu öğrenildi. Bir haftadır kayıp olan köpeğin kim tarafından oraya gömüldüğü ise merak konusu oldu.

Boş arazide bulunan mezar ekipleri harekete geçirdi

Boş arazide bulunan mezar ekipleri harekete geçirdi

Boş arazide bulunan mezar ekipleri harekete geçirdi

Boş arazide bulunan mezar ekipleri harekete geçirdi

Boş arazide bulunan mezar ekipleri harekete geçirdi

Boş arazide bulunan mezar ekipleri harekete geçirdi

Boş arazide bulunan mezar ekipleri harekete geçirdi

Boş arazide bulunan mezar ekipleri harekete geçirdi

Boş arazide bulunan mezar ekipleri harekete geçirdi

Boş arazide bulunan mezar ekipleri harekete geçirdi

Boş arazide bulunan mezar ekipleri harekete geçirdi

Boş arazide bulunan mezar ekipleri harekete geçirdi

Boş arazide bulunan mezar ekipleri harekete geçirdi

Boş arazide bulunan mezar ekipleri harekete geçirdi

Boş arazide bulunan mezar ekipleri harekete geçirdi

Boş arazide bulunan mezar ekipleri harekete geçirdi

Boş arazide bulunan mezar ekipleri harekete geçirdi
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