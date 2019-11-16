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Boş arazide cesedi bulunmuştu! Emlakçı cinayetinde yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 05:47 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çubuk ilçesi Kızılöz Mahallesi'nde boş arazide cansız bedeni bulunan ve bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Bekir Aydoğan cinayeti ile ilgili emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden, G.K. isimli kadın zanlı tutuklandı. Gözaltına alınan 3 kişi ise emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Boş arazide cesedi bulunmuştu! Emlakçı cinayetinde yeni gelişme

Çubuk'ta 12 Kasım'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu inşaat ve emlak işiyle uğraşan Bekir Aydoğan'ın 13 Kasım'da, Kızılöz Mahallesi'nde boş arazide cesedi bulundu. İncelemelerde Aydoğan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çalışmalar sonucu cinayetle bağlantıları olduğu gerekçesiyle dün 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü emniyetteki sorgularının ardından serbest kalırken, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden G.K. isimli kadın zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Ankara Çubuk emlakçı emlakçı cinayeti

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