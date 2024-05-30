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Boş arazide güvercin beslerken öldürüldü! Maskeli saldırganlar kurşun yağdırdı

30.05.2024 23:31
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İstanbul Küçükçekmece’de boş arazide güvercin besleyen bir kişi, yüzü maskeli şahısların silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Boş arazide güvercin beslerken öldürüldü! Maskeli saldırganlar kurşun yağdırdı

Olay, saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilin içindeki kimliği belirsiz, yüzleri maskeli iki şahıs cadde üzerinde boş arazinin yanında durdu.

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DEFALARCA ATEŞ ETTİLER

Araçtan inen şüpheliler, boş arazide güvercin besleyen İsmail G.’nin yanına geldi. Adama ellerindeki silahla defalarca ateş eden şüpheliler, geldikleri araca geri binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Ağır yaralanan İsmail G. sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmail G., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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SALDIRGANLAR KAÇTI

Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.
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Polis ekipleri, saldırganların yakalanması ile ilgili çalışma başlattı. (İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece silahlı saldırı
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