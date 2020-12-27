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Boş arazide kahvaltı pahalıya patladı

27.12.2020 15:43 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde boş arsada kahvaltı yapan 13 kişiye korona virüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri için 41 bin lira para cezası uygulandı.Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, boş arazide toplu halde kahvaltı yapıldığına dair ihbar aldı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde boş arsada kahvaltı yapan 13 kişiye korona virüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri için 41 bin lira para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, boş arazide toplu halde kahvaltı yapıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, bölgede başlattıkları çalışmalar kapsamında, aralarında servis şoförleri ve dolmuşçuların da olduğu 13 kişinin kurallara uymadığını tespit etti. Denetimde 13 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince işlem yapılarak, "maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlalden" 41 bin lira para cezası uygulandı.

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