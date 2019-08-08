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Boş arazide öldürülmüş olarak bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 15:25 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da boş arazide boğazından tabanca ile vurularak öldürülen bir erkeğin cesedi bulundu.

Boş arazide öldürülmüş olarak bulundu

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da boş arazide boğazından tabanca ile vurularak öldürülen bir erkeğin cesedi bulundu. Cesedin Diyap Ayneli'ye (49) ait olduğu tespit edilirken jandarma, katil ya da katilleri belirlemek için çalışma başlatıldı.
Sabah saatlerinde Maşuk Mahallesi'ndeki boş arazide hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ile sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin boğazından tabanca ile vurularak, öldürüldüğünü belirledi.
Jandarma yaptığı araştırmayla öldürülen kişinin Diyap Ayneli olduğunu tespit etti. Ayneli'nin cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, jandarma kati yada katil zanlılarını belirlemek için soruşturma başlattı.

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Boş arazide öldürülmüş olarak bulunduBoş arazide öldürülmüş olarak bulunduBoş arazide öldürülmüş olarak bulunduBoş arazide öldürülmüş olarak bulundu

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