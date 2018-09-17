HABER

Boş arazide silahla öldürülmüş bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 17:13 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Senirkent ilçesindeki boş arazide Ramazan Uz'un (39), çeşitli yerlerinden silahla vurulmuş cansız bedeni bulundu.

Boş arazide silahla öldürülmüş bulundu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'nın Senirkent ilçesindeki boş arazide Ramazan Uz'un (39), çeşitli yerlerinden silahla vurulmuş cansız bedeni bulundu.
Senirkent ilçesine bağlı Garip köyündeki boş arazide, dün akşam, birinin hareketsiz yattığını görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekipler, erkek cesedinin Ramazan Uz'a ait olduğunu tespit etti. Uz'un cansız bedeninin çeşitli yerlerinde ateşli silah yarasına rastlanıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ramazan Uz'un cesedi, otopsi için morga götürüldü. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Antalya'da şiddetli rüzgar evin çatısını uçurduAntalya'da şiddetli rüzgar evin çatısını uçurdu
Jandarmadan düğün magandalarına ceza yağdıJandarmadan düğün magandalarına ceza yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

CHP'li Dursun Çiçek'e suç duyurusu!

CHP'li Dursun Çiçek'e suç duyurusu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını

Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını

İçinden çıkanlar şoke etti

İçinden çıkanlar şoke etti

Erkek ve dişi aslan dehşete düşürdü! Nefes kesen anlar

Erkek ve dişi aslan dehşete düşürdü! Nefes kesen anlar

Bunları biliyor musunuz?

Bunları biliyor musunuz?

Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!

Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!

Evden uzaklaştırıldı, karavanla plaja yerleşti

Evden uzaklaştırıldı, karavanla plaja yerleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.