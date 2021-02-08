Boş araziye bırakılan tarımsal atıklar 13 koyunu telef etti

Denizli’de sabah saatlerinde 60 koyunu otlatmak izin boş araziye götüren çobanın 13 koyunu bir anda yere yığılıp kaldı. Yapılan ilk incelemede koyunların bölgeye çöp olarak atılan mısır tohumlarını yediği ortaya çıktı.

Olay, Pamukkale ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Çakır, sabah saatlerinde kendisine ait 60 koyunu alarak sürekli otlattığı alana gitti. Bir süre sonra koyunların yerde hareketsiz yattığını fark eden Çakır, ilk olarak aile üyelerine durumu bildirerek yardım istedi. Aile üyeleri olay yerine geldiğinde, farklı noktalarda 13 koyunun hareketsiz yattığını gördü. Diğer koyunları tekrar eve götüren aile üyeleri ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı uzman ekipler sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde koyunların karınları yarılarak örnekler alındı. Koyunların midesinde, bölgeye çöp olarak atılan mısır tohumlarından çıktığı görüldü. Tohumlardan örnek alınırken koyunların bu tohumlardan zehirlenmiş olma ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.