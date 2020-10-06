HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Boş arsada başlayan yangın, binanın çatısına kadar sıçradı

Boş arsada başlayan yangın, binanın çatısına kadar sıçradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 17:30 | Son Güncelleme

Pendik’te bir binanın yanında bulunan boş arsada çıkan yangın, binanın dış cephesine sıçradı.

Pendik’te bir binanın yanında bulunan boş arsada çıkan yangın, binanın dış cephesine sıçradı. Dış cephenin yanmasıyla ilerleyen yangın binanın çatısına ulaştı. Çatının alevlere teslim olduğu yangın vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Pendik Kavakpınar Mahallesi’nde 16.00 sıralarında meydana geldi. Bir binanın yanında bulunan arsada oynayan çocuklar iddiaya göre oyun oynadıkları sırada yangına sebep oldu. Arsada başlayan yangın binanın dış cephesine sirayet etti. Dış cephenin yanmasıyla ilerleyen yangın kısa sürede binayı etkisi altına alarak çatıya kadar sıçradı. Çevreye yoğun dumanların yayıldığı yangın nedeniyle binanın çatısı bir anda alevlere teslim oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ise yangını panik içerisinde izledi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi.
Yangına tanık olan mahalle sakinlerinden Ömer Namaz, “Arka tarafta inşaat var, odunlar falan var orada. Binanın dış cephesi var, oradan yukarı doğru çıkmış yangın. Söndürmeye geldi itfaiye. Allah’tan da erken geldiler. Sağında solunda apartman var" dedi.
Binanın çatısının alev alev yandığı yangın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde binanın dış cephesi ile çatısı yanıyor. Binanın çatısından bir anda alevler yükseliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Kahreden haber! Uzman onbaşı şehit oldu Kahreden haber! Uzman onbaşı şehit oldu
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Şeker Hoca kimdirCovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Şeker Hoca kimdir
En Çok Okunan Haberler
Yüzde 20'si tamamlandı! İki il arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek
Yüzde 20'si tamamlandı! İki il arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
Diğer Haberler
Dışişleri'nden flaş Kırgızistan açıklaması! 'Derin endişe duyuyoruz'
Dışişleri'nden flaş açıklama! 'Derin endişe duyuyoruz'
Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu için 2 cinayetten ağırlaştırılmış müebbet istemi
12 kişiyi öldürdü! Seri katil için istenen ceza belli oldu
Koronavirüs aşısında flaş gelişme! Prof. Dr. Uğur Şahin'in Biontech firması aşı ruhsatına başvurdu
Koronavirüs aşısında flaş gelişme! Ruhsat başvurusu yapıldı
Kocaeli'de kazada yaralanan uzman onbaşı şehit oldu
Kahreden haber! Uzman onbaşı şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye tepki: Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye tepki: Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir
MSB açıkladı! İşte El Bab'daki bombalı saldırının bilançosu
MSB açıkladı! İşte El Bab'daki bombalı saldırının bilançosu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.