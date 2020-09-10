HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Boş arsadaki lastikler tutuştu

Boş arsadaki lastikler tutuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 16:18 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde boş arsada yangın çıktı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde boş arsada yangın çıktı. Hurda lastiklere sıçrayınca büyüyen yangın güçlükle söndürüldü.
Orhangazi-Bursa yolunda Gedelek mezarlığı yanında bulunan boş arsada yangın çıktı. Yanında bir peyzaj şirketinin de yer aldığı arsada henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangın arsanın yanında bir lastik tamircisine ait hurda lastiklere sıçradı. Yangının lastiklere sıçraması ile birlikte etrafı kara dumanlar kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın arsanın yanındaki peyzaj firmasının arazisine sıçramadan söndürülürken, soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştüTıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Sağlık Bakanlığı kadroları için tercihler başlıyor!Sağlık Bakanlığı kadroları için tercihler başlıyor!
1/
En Çok Okunan Haberler
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Milli Eğitim Bakanı Selçuk herkesi uyardı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk herkesi uyardı
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Yeni tedbirler gelecek mi? Sağlık Bakanı konuştu
Yeni tedbirler gelecek mi? Sağlık Bakanı konuştu
Sütyen giymeyince bir bakan bir daha baktı! Açıklaması olay oldu
Sütyen giymeyince bir bakan bir daha baktı! Açıklaması olay oldu
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Diğer Haberler
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Son dakika: Beykoz'da orman yangını!
Beykoz'da orman yangını!
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam... O anları sosyal medyada anlattı
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İstanbul Ofisi açıldı! Sağlık Bakanı Koca duyurdu
Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu!
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan filyasyon açıklaması
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan filyasyon açıklaması
Bakan Soylu'dan görevden alınan kaymakamlarla ilgili açıklama
Bakan Soylu'dan görevden alınan kaymakamlarla ilgili açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.