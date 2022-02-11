Boş baklava satışı olay oldu! Tatlıcılar çare olarak üretti: Kilosu 19.90 TL'den satılıyor, içinde hiçbir malzeme yok

Boş baklava haberi bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Artan maliyetler ve art arda gelen zamlar sonrası esnaf sıkıntılı günler yaşarken, bir tatlıcının satışları artırabilmek için bulduğu çözüm olay oldu. Ceviz ve fıstık gibi tatlı yapımında kullanılan kuruyemiş ürünlerinin fiyatının artmasıyla normal baklava fiyatının alıp başını gitmesiyle yeni bir tatlı çeşidi yaratıldı. Kilosu 210 lirayı aşan cevizli baklavanın yerine herhangi bir malzeme olmadan 'boş baklava' üreten bir tatlıcı görenleri şaşırttı.

BOŞ BAKLAVA SATIŞI: KİLOSU 19.90 TL

Kilosu 19.90'dan satılan boş baklavayla ilgili sosyal medyada pek çok kullanıcı tepkilerini dile getirirken, tatlının üreticisi 'boş baklava'ya yoğun ilgi olduğunu belirtiyor.

BOŞ BAKLAVANIN İÇİNDE MALZEME YOK

Ceviz ve fıstık gibi tatlı yapımında kullanılan kuruyemiş ürünlerinin fiyatının artmasının ardından üretilen boş baklavada herhangi bir malzeme bulunmuyor.

Sosyal medyada bir anda yayılan fotoğraf karesiyle ortaya çıkan 'boş baklava'nın giderek yayılacağı tahmin ediliyor.

