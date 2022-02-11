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Boş baklava satışı olay oldu! Tatlıcılar çare olarak üretti: Kilosu 19.90 TL'den satılıyor, içinde hiçbir malzeme yok

11.02.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boş baklava haberi olay oldu...Hayat pahalılığı her geçen gün artarken, gelen zamlardan esnaf da nasibini aldı. Artan maliyetler ve düşen alım gücünden şikayetçi olan esnaf satış yapamadığından dertli. Gelen zamlardan tatlıcılar da nasibini alırken, sosyal medyada yer alan' boş baklava' fotoğrafı gündem yarattı. Kendince satışları artırmak için çözüm arayan bir tatlıcı herhangi bir malzeme bulunamayan 'boş baklava' yapıp satmaya başladı. Kilosu 19.90 TL'den satılan baklava sosyal medyayı salladı

Boş baklava satışı olay oldu! Tatlıcılar çare olarak üretti: Kilosu 19.90 TL'den satılıyor, içinde hiçbir malzeme yok

Boş baklava haberi bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Artan maliyetler ve art arda gelen zamlar sonrası esnaf sıkıntılı günler yaşarken, bir tatlıcının satışları artırabilmek için bulduğu çözüm olay oldu. Ceviz ve fıstık gibi tatlı yapımında kullanılan kuruyemiş ürünlerinin fiyatının artmasıyla normal baklava fiyatının alıp başını gitmesiyle yeni bir tatlı çeşidi yaratıldı. Kilosu 210 lirayı aşan cevizli baklavanın yerine herhangi bir malzeme olmadan 'boş baklava' üreten bir tatlıcı görenleri şaşırttı.

BOŞ BAKLAVA SATIŞI: KİLOSU 19.90 TL

Kilosu 19.90'dan satılan boş baklavayla ilgili sosyal medyada pek çok kullanıcı tepkilerini dile getirirken, tatlının üreticisi 'boş baklava'ya yoğun ilgi olduğunu belirtiyor.

BOŞ BAKLAVANIN İÇİNDE MALZEME YOK

Ceviz ve fıstık gibi tatlı yapımında kullanılan kuruyemiş ürünlerinin fiyatının artmasının ardından üretilen boş baklavada herhangi bir malzeme bulunmuyor.

adasdag

Sosyal medyada bir anda yayılan fotoğraf karesiyle ortaya çıkan 'boş baklava'nın giderek yayılacağı tahmin ediliyor.

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