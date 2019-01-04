Boş çikolata kutusu yüzünden tazminatsız işten atılan Emine Arık'a bir kötü haber daha!

Bursa’da bir merkez ilçe belediyesinde taşeron temizlikçi işçisi olarak çalışan Emine Arık, 2010 yılında iddiaya göre, vestiyerde gördüğü çikolata kutusunu boş zannedip dikiş iğne ve ipliklerini koymak için aldı. Kendisine hediye gelen paketi arayan personel ise konuyu özel güvenlik görevlisine iletti. Yapılan incelemede, boş olduğu tahmin edilen çikolata kutusunun temizlik görevlisi Emine Arık tarafından alındığı belirlendi. Kutuyu, iğne-iplik koymak için aldığını belirten Emine Arık hırsızlık suçlamasını reddetti. İncelenen kamera görüntülerinde Emine Arık’ın çikolata kutusunu aldığı tespit edilince tazminat ödenmeden işten kovuldu.

YEREL MAHKEME TEMİZLİKÇİ KADINI HAKLI BULDU



Bursa 2’nci İş Mahkemesi’nde avukatı ile birlikte hukuk mücadelesi başlatan Emine Arık, tazminat davası açtı. Tazminat davasını kazanan Arık hakkındaki karar, Yargıtay 22’nci Hukuk Dairesi’nce, kimsenin bulunmadığı sırada başkasına ait çikolata kutusunu alarak kendisine mal etmesinin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış niteliğinde olduğu gerekçesiyle bozuldu. Yerel mahkeme yine eski kararında direndi. Bu defa Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 8 yıl sonra mahkeme kararını "Belirtilen maddi ve hukuki olgular gözetilerek davacının kıdem tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile kabulü doğru olmamıştır'' gerekçesiyle ve oy çokluğu ile bozdu.