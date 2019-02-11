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Boş cüzdanı gasp ettiler tutuklandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 09:26 | Son Güncelleme

Adana’da üniversite öğrencisi iki kişinin önünü kesip tüfekle tehdit ederek içinde para olmayan cüzdanı gasp ettikleri iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Yeşilevler Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da üniversite öğrencisi iki kişinin önünü kesip tüfekle tehdit ederek içinde para olmayan cüzdanı gasp ettikleri iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Yeşilevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde okuldan evlerine dönen üniversite öğrencisi A.İ. (20) ile S.B.B’nin (20) yolunu, elinde tüfek bulunan kar maskeli R.B. ve B.O. kesti. Şahıslar öğrencilerden üzerlerinde bulunan değerli eşyaları ve cüzdanları istedi. Öğrenciler vermek istemeyince kar maskeli 2 kişi ateş açtı. Bunun üzerine öğrenciler cüzdanlarını şahıslara verdi. Cüzdanı alan 2 kişi içine bakmadan öğrencileri bırakıp olay yerinden kaçtı. Gaspçılar gidince öğrenciler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis zanlıların eşkalini alıp çevrede araştırma yapmaya başladı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda zanlıların metruk bir binada olduğunu belirledi. Operasyonda R.B. ve B.O. gözaltına alındı. Yapılan aramada olayda kullanılan tüfek de ele geçirildi.
Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Boş cüzdanı gasp eden zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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