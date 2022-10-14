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Boş dairelerin fotoğrafını çekip kendinin olmayan evleri kiraya vermiş!

14.10.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de meydana gelen olayda 30 yaşındaki kadın kendine ait olmayan dairelerin fotoğraflarını çekip, 3 kişiyi 66 bin 500 TL dolandırdı. Yapılan operasyonda 8 farklı suçtan da aranması olduğu tespit edilen A.S. adliyeye sevk edildi. Öte yandan polis ekipleri de, ev kiralamak için özellikle internet üzerinden iletişime geçtikleri kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Boş dairelerin fotoğrafını çekip kendinin olmayan evleri kiraya vermiş!

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de apartmanlardaki boş daireleri tespit ederek fotoğraflarını çeken A.S. (30), fotoğrafladığı evleri internet üzerinden sahte kiralık daire ilanları vererek kiraya çıkardı. Bu yöntemle 3 vatandaşı 66 bin 500 TL dolandıran kadını yakalamak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

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8 FARKLI SUÇTAN ARANMASI VAR

Operasyon düzenleyen ekipler kadını yakalayarak gözaltına alırken, yapılan incelemelerde ise A.S.'nin 8 farklı suçtan aranması olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.S., adliyeye sevk edildi.

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Öte yandan polis ekipleri de, ev kiralamak için özellikle internet üzerinden iletişime geçtikleri kişilere karşı vatandaşların dolandırılmaması için çok dikkatli olmaları gerektiği, ev sahibini görmeden kira için EFT yada havale yoluyla ödeme yapmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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