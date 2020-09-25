HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Boş dükkana giren otobüs bina sahiplerini ayağa kaldırdı

Boş dükkana giren otobüs bina sahiplerini ayağa kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 11:24 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs boş bir dükkana girdi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs boş bir dükkana girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, dükkanda hasar oluştu.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya yönüne ilerleyen Ünal Ç. idaresindeki 07 ACH 289 plakalı otobüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs yolun sağ tarafından bulunan apartmanın altındaki boş dükkana girdi. Kaza sonrası büyük gürültüyle uyanan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaşanan olayla ilgili görgü tanıklarından ve çevrede bilgi toplayarak çalışma başlattı. Kazada otobüste ve dükkanda maddi hasar oluştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Gittiği güzellik merkezinde dehşeti yaşadı!Gittiği güzellik merkezinde dehşeti yaşadı!
ALES 2 zaman? ALES 2 başvuru tarihleri! ALES 2 zaman? ALES 2 başvuru tarihleri!
1/
En Çok Okunan Haberler
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı
RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı
Korkunç olay! 10. kattan havalandırma boşluğuna düştü
Korkunç olay! 10. kattan havalandırma boşluğuna düştü
Çok sayıda akademisyen gözaltına alındı
Çok sayıda akademisyen gözaltına alındı
Ünlü oyuncu Seksenler dizisinden ayrıldı!
Ünlü oyuncu Seksenler dizisinden ayrıldı!
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Diğer Haberler
Bakan Koca: Vaka artış hızımız kontrol altına alındı
Bakan Koca: Vaka artış hızımız kontrol altına alındı
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin duyurdu! 1 Ekim'de Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda başlıyor
Adalet Bakanlığı Sözcüsü duyurdu
Genç kadın gittiği güzellik merkezinde dehşeti yaşadı!
Gittiği güzellik merkezinde dehşeti yaşadı!
Karaköy'de yakalanan yabancı uyruklu dilencilerin verdiği cevaplar 'pes' dedirtti
Cevapları 'pes' dedirtti! Gülerek gittiler
Korkutan açıklama! 'Tuz Gölü fayındaki depremler büyük bir depremin habercisi olabilir'
Korkutan açıklama! 'Büyük bir depremin habercisi olabilir'
'İsimsizler Hareketi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
'İsimsizler Hareketi'ne operasyon!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.