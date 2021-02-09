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Boş dükkanı kumarhaneye çevirdiler

09.02.2021 14:43 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Tarsus ilçesinde boş dükkanı kumarhaneye çeviren şahıslara polis baskın yaptı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde boş dükkanı kumarhaneye çeviren şahıslara polis baskın yaptı. 25 kişiye toplam 78 bin 750 TL para cezai işlem uygulandı.
Reşadiye Mahallesi Alimenteşoğlu Bulvarı üzerindeki bir iş hanında bulunan boş dükkanda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, bahse konu adrese baskın yaptı.
Baskında 25 kişiye kumar oynamak ve korona virüs tedbirlerini ihlal etmekten idari para cezası uygulanırken, ayrıca iş yeri sahibi M.K.’a (30) kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapıldı.
Kişi başı 3 bin 150, toplamda 78 bin 750 TL idari yaptırım cezası uygulandığı kaydedildi.

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