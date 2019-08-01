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Boş evde çıkan yangın paniğe sebep oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 17:08 | Son Güncelleme

Uşak’ta kullanılmayan metruk bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu.

Boş evde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Uşak’ta kullanılmayan metruk bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından kısa zamanda kontrol altına alınan yangın hakkında polis inceleme başlattı.
Edinilen bilgiye göre, yangın, Sarayaltı Mahallesi 4. Yalçın Sokakta meydana geldi. Mahallede bulunan ve kullanılmayan evden alevlerin yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Ekipler yangının çevredeki binalara sıçramaması için gerekli müdahaleleri yaparak yangını kontrol altına almayı başardı.
Bina içerisinde mahsur kalan birinin olup olmadığı bilinmediği için olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Çevre sakinlerinden alınan bilgiye göre, bölgede son günlerde benzer olayların gerçekleştiğini ve çevrede bulunan tinerci diye tabir edilen madde kullanıcılarının yangını çıkarma iddiası üzerinde duran polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Boş evde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Boş evde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Boş evde çıkan yangın paniğe sebep oldu

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