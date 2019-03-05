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Boş evden gelen kedi sesi, define kuyusunu ortaya çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 17:06 | Son Güncelleme

Bolu’da kullanılmayan bir evden gelen kedi sesi duyan vatandaşların yardım isteği üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin içinde kedinin düştüğü 15 metre derinlikteki kuyunun, define için açıldığını tespit etti.Edinilen bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak üzerinde bulunan ve sahibinin 15 gün önce yaşamını yitirdiği öğrenilen evden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bolu’da kullanılmayan bir evden gelen kedi sesi duyan vatandaşların yardım isteği üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin içinde kedinin düştüğü 15 metre derinlikteki kuyunun, define için açıldığını tespit etti.
Edinilen bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak üzerinde bulunan ve sahibinin 15 gün önce yaşamını yitirdiği öğrenilen evden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kedinin sesinin geldiği yöne ilerlediklerinde, kedinin evin bir odasına açılan 15 metre derinliğindeki kuyuda olduğunu gördü. Kuyuya ucunda kafes bulunan bir ip indiren itfaiye ekipleri, kafese giren kediyi kurtardı. Evin içinde açılan kuyunun define aramak için kazıldığını düşünen itfaiye ekipleri, olay yerine polis ve zabıta ekiplerini çağırdı. Ekipler, define aramak için açıldığı düşünülen kuyu ile ilgili çalışma başlattı.

Boş evden gelen kedi sesi, define kuyusunu ortaya çıkardı

Boş evden gelen kedi sesi, define kuyusunu ortaya çıkardı

Boş evden gelen kedi sesi, define kuyusunu ortaya çıkardı

Boş evden gelen kedi sesi, define kuyusunu ortaya çıkardı

Boş evden gelen kedi sesi, define kuyusunu ortaya çıkardı

Boş evden gelen kedi sesi, define kuyusunu ortaya çıkardı

Boş evden gelen kedi sesi, define kuyusunu ortaya çıkardı

Boş evden gelen kedi sesi, define kuyusunu ortaya çıkardı

Boş evden gelen kedi sesi, define kuyusunu ortaya çıkardı

Boş evden gelen kedi sesi, define kuyusunu ortaya çıkardı

Boş evden gelen kedi sesi, define kuyusunu ortaya çıkardı

Boş evden gelen kedi sesi, define kuyusunu ortaya çıkardı

Boş evden gelen kedi sesi, define kuyusunu ortaya çıkardı

Boş evden gelen kedi sesi, define kuyusunu ortaya çıkardı

Boş evden gelen kedi sesi, define kuyusunu ortaya çıkardı

Boş evden gelen kedi sesi, define kuyusunu ortaya çıkardı

Boş evden gelen kedi sesi, define kuyusunu ortaya çıkardı

Boş evden gelen kedi sesi, define kuyusunu ortaya çıkardı

Boş evden gelen kedi sesi, define kuyusunu ortaya çıkardı
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