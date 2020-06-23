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En Detaylı Boş Gebelik Rehberi: Belirtleri, Nedenleri ve Daha Fazlası

sebboy sebboy
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çoğu kadın anne olmak, sağlıklı ve faydalı bireyler yetiştirmek ister.

En Detaylı Boş Gebelik Rehberi: Belirtleri, Nedenleri ve Daha Fazlası

Çoğu kadın anne olmak, sağlıklı ve faydalı bireyler yetiştirmek ister. Bu amaçla partnerleri ile çocuk sahibi olmak için çalışmaya başlar. Normal döngüsünde olan sağlıklı bir kadın etkin cinsel ilişki ile hamile kalabilir. Fakat hastalıkları olan veya kısırlık gibi sorunların mevcut olduğu kadınlarda hamilelik çok kolay gerçekleşmez. Bu durumdan dolayı çiftlerin doktor gözetiminde tedavi olması gerekir. Bazen doğal olarak gerçekleşen hamileliklerin ise hamilelik olmadığı anlaşılır. Boş gebelik adı verilen bu durumda anne adayı normal hamilelik belirtilerine sahipken aslında hamile değildir. Bu durum çoğu zaman çocuk sahibi olmak isteyen çiftleri hayal kırıklığına uğratır.

Boş Gebelik Nedir?

gebelik fotografı

Boş gebelik adı verilen ve hamilelikte meydana gelen bu sorun tıpta blighted ovum, anembriyonik gebelik veya anebriyonik gestasyon olarak adlandırılır. Halk arasında ise 'su hamileliği' adı ile anılır. Bu adın verilmesinin nedeni; normalde hamilelik kesesini oluşturan zar ve plasenta, gebe kalındığında bebeği korumak için oluşur. Yapılar oluşmasına rağmen içerisinde embriyo (bebek) bulunmaz. Bu durum gebeliğin ilk haftalarında anlaşılmazken, ultrason ortamında yapılan incelemelerde ortaya çıkar.

Kadınlar hamile kaldıktan sonra hormonlar, bebeği beslemesi ve koruması için amniyon zarı, sıvısı ve plasentayı üretir. Bu yapı rahme gelerek buraya tutunur. Kese içindeki bebek plasenta ile beslenip atıklarını dışarı atarken, zar sayesinde hareket eder. Gebeliğin ilk aylarında ultrasona ilk kontrol için giden kadınlar bebeklerinin kalp atışlarını duymayı beklerken, boş gebelik durumu ile karşılaşabiliyor. Oysa ki bu durum oldukça şaşırtıcıdır. Vücut sanki bir bebek varmış gibi davranırken, aslında kesenin için boştur. Doktor tarafından bebeğin kalp atışları duyulmayınca yapılan kese içi incelemede kese içi boşsa, anembriyonik gebelik teşhisi konur. Boş gebelik anneye zarar verdiğinden ve alınmadığı sürece yeni gebelik oluşmadığından hemen müdahale gerekir.

Boş Gebelik Neden Olur?

hamile kadın

Boş gebelik hamile kalındığı için sevinen çiftleri üzen bir durumdur. Fakat bu tür gebeliğin meydana gelme olasılığı ise oldukça fazladır. Hamileliğin ilk 12 haftasında meydana gelen düşüklerin, %50 oranında dış gebelik kaynaklı olduğu saptanmıştır.

  • Genel olarak anembriyonik gebeliğin nedeni kromozomsal bozukluklardır. Döllenmiş yumurtadaki ve spermdeki genetik sorunlar dış gebeliğe neden olur.
  • Diğer yandan döllenmiş yumurtanın zamanla bölünmesindeki sorunlar dolayısı ile de boş gebelik meydana gelir.
  • Gebe kalmak isteyen anne ve babaların yaşının ileri olması da boş gebelik oluşma riskini arttırıyor. Anembriyonik gebelik her yaşta olan çiftlerde görülen bir sorundur.

Dış Gebelik İle Alakalı Daha Detaylı Bilgiler İçin: Dış Gebelik Rehberi

Boş Gebelik Belirtileri Nelerdir?

1. Adet gecikmesi

kadın ve takvim

Kadınlar her ay dönümünde bir adet yumurta üretirler. Bu yumurtalar sperm varlığında döllenirse kadın hamile kalır. Fakat döllenmezse yumurta yok edilip kadın adet olur. Döllenmenin gerçekleştiği durumlarda haliyle adet olma durumu ortadan kalkar. Bu durum adetin gecikmesi ile anlaşılır. Adeti geciken kadınlar hamile olduğunu düşünerek test yaparlar.

2. Hamilelik testinin pozitif olması

hamilelik testi

Adetin gecikmesi durumu birçok nedene bağlı oluşabilir. Fakat aktif cinsel hayatı olan ve çocuk sahibi olmak için korunmasız cinsel ilişkiye giren kadınlarda adet geciktiğinden ilk olarak hamile oldukları akıllarına gelir. Ki bu durum oldukça normaldir. Adetin 1 hafta ile 10 gün arasında gecikmesi halinde gebelik testi yapılır. Kadının vücudunda döllenmiş yumurta olması halinde test pozitif olarak çıkar. Hamilelikte boş kese varlığında bile, bu testler pozitif sonuç veriyor. Bunun nedeni vücudun döllenme ile beraber farklı hormonları salgılaması ve bu yapıların idrarda bulunmasıdır. İdrar ile yapılan bu gebelik testlerinin sonucu pozitif verecektir.

3. Hamilelikte oluşan mide bulantısı

kusan kadın

Hamile olan kadınların çoğunda değişen hormonal denge beslenmeyi ve metabolizmayı da etkiler. Vücudun içinde oluşan bu farklı yapılar zamanla kadında da değişiklik meydana getirecektir. Bu değişimlerden bazıları: kokuya ve tada hassaslaşmak. Bu yüzden farklı bir tat ve koku aldığında gebe kadınların midesi bulanır. Boş gebelikte de bu durum mevcuttur.

4. Karında kramplar şeklinde ağrı

karnı ağrıyan kadın

Normal şartlar altında hamile bir kadında karın bölgesinde ara ara ağrılar olur. Fakat boş gebelik halinde gebeliğin düşük ile sonuçlanması durumu vardır. Bu yüzden karında normal olmayan kramplar oluşur. Bu kramplardan ötürü şiddetli ağrı duyulur. Bu sebeplerden dolayı çoğu zaman doktora gidildiğinden boş gebelik olduğu anlaşılır.

5. Vajinal lekelenme ve kanama

hamile kadın

Hamilelikte ilk 12 haftada düşük oluşumu %50'den fazladır. Bu yüzden kadınlar gebeliğin ilk haftalarında çok dikkat ederler. Boş gebelik oluşumu gözlenen kadınlarda düşük riski çok yüksektir. Zaten ilerleyen haftalarda normal olmayan vajinal lekelenmeler oluşur. Bu lekelenmeler yerini kanamalara bırakır. Akabinde düşük meydana gelir.

Boş Gebelik Kaçıncı Haftada Belli Olur?

hamile anne

Kadınlarda kese ve plasenta oluşumu varken, içerisinde embriyo oluşmaması durumunda oluşan boş gebelik, birçok kadının doktora gidene kadar haberinin olmadığı bir durumdur. Normal hamilelik belirtileri veren bu durum, karında kramplar ve şiddetli ağrı ile kendini gösterir. Akabinde gelişen vajinal lekeler ve kanamalar ardından düşük oluşumu gözlenir. Doktor tarafından yapılan kese incelemesinde, embriyo varlığı kontrol edilir. Normalde gebeliğin 7. haftasında bebeğin kalp atışları ultrasonda duyulması gerekir. Yapılan ultrasonik incelemede, kese oluşumu görülüp kalp atışı yok ise boş gebelik ihtimali güçlenir. Yine annede yüksel HCG değerine bakılarak da boş gebelik olduğu konusunda kesin tanı konur.

Boş Gebelik Kürtajı Nasıl Yapılır?

kadın ve doktor

Kese ve plesentanın olduğu fakat embriyonun olmadığı boş gebeliklerde düşük oluşumu gözlenir. Düşük bazı durumlarda kendiliğinden olurken, bazı kadınlarda tıbbi müdahale gerektirir. Boş gebelik belirtileri taşıyan fakat kürtaj olmak istemeyen kadınlar, boş gebelik kesesi ne zaman düşer diye merak edebilir.

  • Vücut, gelişimi olmayan bir yapıyı dışarı atmak için harekete geçer. Fakat bazı durumlarda bu gerçekleşmez. Normal şartlarda gebeliğin ilk 12 haftasında boş gebeliğe bağlı düşükler gerçekleşir. Bu düşüklerde boş olan gebelik kesesi rahimden vajina aracılığı ile dışarı atılır. Parça parça pıhtı şeklinde atılan bu kese, şiddetli ağrılar ve kanamalara neden olur.
  • Bazı kadınlarda ise kesenin atılımı meydana gelmez. Bu kesenin varlığı anne için ölümcül olduğundan dolayı kürtaj işlemi yapılarak rahimden alınması gerekir. Bu amaçla doktor tarafından zorunlu kürtaj yapılır. Bu işlemde rahim ağzı genişletilerek gebelik kesesinin dışarı çıkarılması sağlanır. Cerrahi operasyona sıcak bakmayan kişiler için ise, misoprostal ilaçlar verilerek düşük yapılması sağlanır. Bu tedaviler ardından birkaç gün kanamalar ve ağrılar görülebilir.
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