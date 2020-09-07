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Boş geldi, dolu gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 12:40 | Son Güncelleme

Mersin’de 2 römorkun çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Boş geldi, dolu gitti

Mersin’de 2 römorkun çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. MOBESE kameralarına takılan şüphelinin, boş çekiciyle gelip, römorklu şekilde dönme anları saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Mezitli ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 17. Cadde üzerinde 2 farklı sürücü kursuna ait römorkların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. KGYS, PTS ve işyerlerine ait kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, söz konusu römorkların kırmızı renkli bir çekiciyle götürüldüğünü tespit etti. Aracın yapılan sorgulamasında çekicinin Y.Y. isimli şahsa ait bir nakliyat şirketi adına kayıtlı olduğu belirlendi. Şirket sahibi ile yapılan görüşmede, çekiciyi 2 yıllığına T.I. isimli şahsa kiraya verdiği anlaşıldı. Bunun üzerine polnet kayıtlarında aracın yerini belirleyen ekipler, şüpheliyi Kayseri’de gözaltına aldı. Ekipler ayrıca, Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde ele geçirdiği römorkları da muhafaza altına aldı.
Mersin’e getirilen şüpheli, ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, şüphelinin boş çekiciyle gelip, römorklarla geri dönme anları da MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Mersin Stadyumunun oradaki MOBESE’lere takılan şüphelinin, olayları akşam saatlerinde yaptığı görüldü.

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