Boş kontenjanları olan lisans programları! 2020 YKS'de sıfır çeken lisans programları! Yerleşim olmayan lisans bölümleri listesi!

İki milyon adayın girdiğİ YKS tercihlerinin ilk sonuçları bu hafta açıklandı. Binlerce öğrenci tercih ettiği bölüme yerleşemezken bazı üniversitelerin lisans bölümlerine bir kişi dahi yerleşemedi. 2020 YKS'de sıfır çeken devlet üniversitelerindeki bölümlerin neden tercih edilmediği ise merak konusu oldu. 2020 YKS'de sıfır çeken lisans programları nelerdir araştıran üniversite adayları için mühendislik bölümlerinin boş kaldığını aktaralım. İşte 2020 YKS'de boş kontenjanlar...

2020 YKS'DE SIFIR ÇEKEN ÜNİVERSİTE PROGRAMLARI

2020 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih yapan üniversite adaylarının tercih sonuçları nihayet açıklandı. Ancak bazı linsans programları boş kaldı. İlk tercihte üniversiteye yerleşemeyen ve boş kontenjanlar 2020 araştırmasını yapan adaylar, bu bölümlerin lisans bölümü olduğunu fark edince hayal kırıklığına uğradı. Devlet ve vakıf üniversitelerinin dolduğu gözlemlenirken, bazı lisans programlarına hiçbir öğrencinin yerleşmemesi, o bölümlere ilginin azaldığını ortaya çıkardı. Peki üniversitelerin boş kontenjanlar 2020 listesinde hangi bölümler yer alıyor? Listede bulunan ve önceki yıllarda çok fazla rağbet gören İnşaat Mühendisliği Bölümlerinin üç üniversitede kontenjanı boş kaldı.