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  4. Boş konteynerde elektrik kontağından yangın çıktı, 2 işçi hastaneye kaldırıldı

Boş konteynerde elektrik kontağından yangın çıktı, 2 işçi hastaneye kaldırıldı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.10.2024 10:38
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Özel bir üniversitenin yapımı süren inşaat bölümünde bulunan boş konteynerlerde yangın çıktı. 2 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, kontrol altına alındı.

Boş konteynerde elektrik kontağından yangın çıktı, 2 işçi hastaneye kaldırıldı

Yangın, Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde bulunan özel bir üniversitesinin bahçesindeki konteynerde saat 08.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, boş konteynerde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine etrafı yoğun duman kapladı.

ISTANBUL--BESIKTASTA-UNIVERSITE-BAHCESI_351361_97000

Diğer konteynerlerdeki işçiler bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında dumandan etkilenen bazı işçilere ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. 2 işçi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

ISTANBUL--BESIKTASTA-UNIVERSITE-BAHCESI_351362_97000

(DHA)

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