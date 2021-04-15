“Boş Orta Koltuk Virüse Yakalanma Riskini Azaltıyor”

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve Kansas Üniversitesi tarafından yapılan ortak bir çalışmaya göre, uçakta orta koltuğun boş bırakılması Corona virüsüne maruz kalma riskini yüzde 23 ila 57 oranında azaltabiliyor.

Çalışmanın bulguları, 2020 yılı Kasım ayında laboratuvar ortamında tek ve çift koridorlu uçaklarda COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsüne maruz kalınmasına ilişkin modellemelere dayandırıldı.

Bu çalışma, geçen yıl Mart ayında yapılan ve 10 saatlik uluslararası bir uçuşta 16 kişinin enfekte olduğu bir diğer araştırmayla benzer sonuçlar ortaya koyuyor. Mart ayındaki çalışma, enfekte yolcuların yüzde 75'inin Corona virüsü semptomları gösteren bir yolcunun çevresindeki iki sırada oturduğunu ortaya koyuyordu.

Amerikan havayolları salgının başlarında orta koltukları boş bıraktılar, ancak uçaktaki herkesin maske takması durumunda, bulaşma riskinin düşük olduğunu gösteren çalışmalara atıfta bulunarak, kademeli olarak bu koltukları kullanıma açtılar. Delta Havayolları da, orta koltuğun boş bırakılmasına yönelik uygulamasını 1 Mayıs'tan itibaren kaldırıyor.

