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Boş oylar kime gidiyor? Kullanılmayan oylar ne oluyor?

13.05.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boş oylar kime gidiyor, kullanılmayan oylar ne oluyor? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Türkiye 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi için sandık başına gidecek. 64 milyondan fazla seçmenin oy kullanacağı seçimde vatandaşlar saat 08.00 ile 17:00 saatleri arasında oylarını kullanabilecekler. Oy kullanmayı düşünmeyenler ise boş oyların ne olacağını araştırıyorlar. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Boş oylar kime gidiyor? Kullanılmayan oylar ne oluyor?

Boş oyların ve kullanılmayan oyların akıbeti tüm vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye'de yaklaşık 64 milyon seçmen, yarın sandık başına giderek Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için oy kullanacak. Ancak bu seçimde oy kullanmayı düşünmeyenler Boş oylar kime gidiyor? Kullanılmayan oylar ne oluyor? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. İşte konu hakkında YSK tarafından yapılan açıklama...

BOŞ OYLAR KİME GİDİYOR?

YSK tarafından geçtiğimiz senelerde yayınlanan karara göre;

Kullanılmayan birleşik oy pusulaları veya zarflar üzerlerine sayıları yazılarak ayrı ayrı bağlanıp mühürlenir.

Kullanılmayan zarf ve birleşik oy pusulası sayıları Örnek: 502 sayılı tutanağa yazılır.

Oy verme günü birden fazla belirlenen yerlerde sandık kurulları, kullanılmayan birleşik oy pusulaları ve zarfları tutanağa geçirdikten sonra kullanılmayan oy pusulaları, zarflar ve sandık kurulu mühürleri ile diğer oy kullanma araç ve gereçlerini komisyona Örnek: 503/1 sayılı tutanakla teslim eder. Bu teslim sırasında kullanılmayan birleşik oy pusulaları ve oy zarflarının adetleri tespit edilir.

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2023 SEÇİM SONUÇLARI MYNET'TE

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları, oyların sayılmaya başlanması ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından Mynet.com.da yer alan Mynet seçim özel sayfasından il il, ilçe ilçe anbean takip edilebilecek.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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