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Boş oylar ne oluyor? Kullanılmayan oylar kime gidiyor?

27.05.2023 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boş oylar ne oluyor, kullanılmayan oylar kime gidiyor gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı. Yarın, Türkiye sandık başına giderek 13. Cumhurbaşkanını seçecek. Kullanılmayan oyların akıbeti ise merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...

Boş oylar ne oluyor? Kullanılmayan oylar kime gidiyor?

Kullanılmayan ve boş oyların akıbeti yeniden merak konusu oldu. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için milyonlarca vatandaş yeniden sandık başına giderek oy kullanacaklar. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması 08:00'da başlayıp, 17:00'a kadar devam edecek. Peki, Boş oylar ne oluyor? Kullanılmayan oylar kime gidiyor? İşte tüm merak edilenler...

BOŞ OYLAR NE OLUYOR, KİME GİDİYOR?

YSK tarafından geçtiğimiz senelerde yayınlanan karara göre;

Kullanılmayan birleşik oy pusulaları veya zarflar üzerlerine sayıları yazılarak ayrı ayrı bağlanıp mühürlenir.

Kullanılmayan zarf ve birleşik oy pusulası sayıları Örnek: 502 sayılı tutanağa yazılır.

Oy verme günü birden fazla belirlenen yerlerde sandık kurulları, kullanılmayan birleşik oy pusulaları ve zarfları tutanağa geçirdikten sonra kullanılmayan oy pusulaları, zarflar ve sandık kurulu mühürleri ile diğer oy kullanma araç ve gereçlerini komisyona Örnek: 503/1 sayılı tutanakla teslim eder. Bu teslim sırasında kullanılmayan birleşik oy pusulaları ve oy zarflarının adetleri tespit edilir.

oy kullanma 2

2023 SEÇİM SONUÇLARI MYNET.COM'DA

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda seçmenler, saat 08.00-17.00 saatleri arasında sandık başına giderek oy kullanacaklar. Sandıkların kapanması ve seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından il il, ilçe ilçe seçim sonuçları Mynet.com özel seçim sayfasında yer alacak.

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