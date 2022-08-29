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Boş sandığı silahı başına dayayıp ateşledi, canından oldu

29.08.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 5 arkadaşın çiğ köfte yapıp yemek için toplandıkları evde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 17 yaşındaki Süleyman Ş.A. yanında getirdiği silahı kurcalamaya başladı. Silahı boş sanan ve başına dayayarak ateşleyen genç kanlar içinde yerde kaldı. Hastaneye kaldırılan Süleyman Ş.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Boş sandığı silahı başına dayayıp ateşledi, canından oldu

Mersin'ndeki korkunç olay dün akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki bir apartmanın 9'uncu katında meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Ş.A. (17) ile 4 arkadaşı evde buluşup çiğ köfte yaptılar. 5 genç bir yandan çiğ köftelerini yerken bir yandan da sohbet etmeye başladı.

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BOŞ SANDIĞI SİLAHI BAŞINA DAYAYIP ATEŞLEDİ

Bu sırada Süleyman Ş.A., henüz nereden bulduğu öğrenilemeyen ruhsatsız tabancayı boş sanarak kurcalamaya başladı. Boş sandığı silahı başına dayayarak ateşleyen 17 yaşındaki genç, kanlar içerisinde yere yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine giden ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, gencin arkadaşları ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin silah
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